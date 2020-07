La Policia de Lloret deté un noi acusat de violar una menor en un portal

L'entrada de l'edifici d'apartaments on va tenir lloc l'agressió sexual divendres a la nit.

La Policia Local de Lloret de Mar va detenir la nit de divendres un jove de 19 anys presumptament per una agressió sexual a una menor de 17 anys. L'arrest es va poder fer en poca estona, ja que la víctima i unes amigues van descriure i identificar el presumpte agressor la mateixa nit.

La violació va tenir lloc en un portal d'un edifici d'apartament del carrer de Joaquim Mir de Fenals pels volts de les deu la nit de divendres. El noi es va emportar la jove a dins de l'entrada de l'edifici d'apartaments on s'allotja i la va agredir sexualment.

La menor, de 17 anys i de nacionalitat francesa, està passant uns dies a la localitat costanera. Havia passat el dia amb el presumpte agressor, uns amics d'aquest i unes companyes seves.

Després de patir l'agressió, la víctima va ser localitzada per un veí plorant i vagant per un carrer amb dues amigues seves. El testimoni, en saber què havia passat, no va dubtar en alertar la Policia Local de Lloret, que ràpidament va traslladar-se fins allà.

Les noies van explicar als policies que un noi que havien conegut aquests dies havia agredit sexualment una de les joves en un edifici proper. Els agents van trobar el noi, el qual va ser detingut presumptament per l'agressió sexual. Es tracta d'un noi alemany de 19 anys que passava uns dies a la població de la Costa Brava.

Mentrestant, la víctima, tal com marquen els protocols, va ser traslladada fins a l'hospital de Calella per fer-li les proves necessàries en cas d'agressió sexual.

El detingut, per la seva banda, ha passat a mans dels Mossos d'Esquadra, que s'han acabat de fer càrrec del cas. Un cop hagi prestat declaració, passarà a disposició judicial a Blanes.

Es dona el cas que la setmana passada, una jove de 21 anys va denunciar una altra violació a Lloret de Mar. S'hauria produït diumenge, segons va denunciar la víctima. Com va avançar l'ACN, el sospitós va seguir la noia i la va atacar quan creuava un parc. Els Mossos de la comissaria de Blanes encara en busquen l'autor. D'entrada, però, no sembla que pugui ser el mateix que aquest divendres hauria agredit sexualment la menor, tot i que tampoc es pot descartar del tot.



Rebuig a la violència masclista

Des de l'Ajuntament de Lloret, el regidor que s'encarrega de la regidoria de Segurat i Policia, Jordi Sais, va assegurar ahir que, en el cas de divendres, el consistori es manté a l'espera de saber la resolució final, però diu que no dubtaran a presentar-se com a acusació particular. Sais va subratllar que l'Ajuntament condemna qualsevol tipus de violència vers les dones i que des del SIAD de Lloret es dona atenció a les víctimes d'assetjament i violència masclista. Finalment, va afirmar que «cal erradicar aquest tipus de conductes dins la societat, es produeixin a Lloret o a qualsevol lloc».

Aquesta setmana també hi ha hagut un altre cas d'agressió sexual, concretament a Salt. El presumpte agressor ha ingressat a presó i és un jove que ja tenia antecedents per fets similars. La Policia Local de Salt va detenir-lo dimecres poc després dels fets. L'agressió es va produir de nit i el jove va abordar la dona per l'esquena a plena nit al carrer de Miquel de Palol i la va atacar. Quan la duien a l'hospital, la víctima va veure l'agressor i el van arrestar.