La Sagrada Família reobre després de 114 dies per homenatjar els sanitaris

Després de 114 dies amb les portes tancades, la Sagrada Famíliava reobrir ahir en l'anomenada fase Homenatge i que té com objectiu reconèixer tots aquells que han contribuït a combatre la crisi de la covid-19. El primer col·lectiu reconegut ha sigut el dels professionals de la sanitat. El director general de la Junta Constructora, Xavier Martínez, va reiterar ahir que fins que no tornin els turistes no es reprendran les obres i va admetre que en aquests moments el flux de turisme no s'està produint i que encara hi ha «molta incertesa». Amb aquesta reobertura, la Sagrada Família posa fi al període més llarg de clausura de la seva història, amb excepció dels anys de la Guerra Civil.