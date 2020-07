La Cerdanya engega una campanya per atraure turisme de proximitat

Malgrat la davallada de les facturacions turístiques de prop del 46% aquest any, segons un estudi de la Universitat de Barcelona, els destins vacacionals de proximitat, com ara la Cerdanya, s'activen per esdevenir una de les opcions preferides i segures per a persones i famílies catalanes. En aquest escenari, el Consell Comarcal de la Cerdanya, a través de Turisme Cerdanya, posa en marxa una campanya de comunicació dirigida al turisme de proximitat, que degut a la pandèmia, cerca destins més propers per a les seves vacances, per promoure un turisme responsable i conscient i, sobretot, amb un impacte positiu, per la població, la cultura, la naturalesa i el patrimoni.

La campanya, que consta d'un vídeo promocional i de diverses imatges gràfiques, incideix en les ganes de recuperar el temps perdut aquests mesos de confinament, retornant a la natura, símbol de la llibertat i l'espai que ens ha mancat. Apel·la a la necessitat de fer un reset, de tornar a tenir bons records, i... on millor que a la Cerdanya per omplir-se d'aquest oxigen imprescindible després dels mesos de tancament.

Els impulsors de la campanya han tingut en compte un estudi de Tourislab que, entre d'altres, arriba a dues conclusions. D'una banda, que Catalunya serà la destinació escollida per més de la meitat dels catalans que faran vacances el 2020 i de l'altra, que més del 75% dels viatgers catalans dedicaran una setmana, com a mínim, a les seves vacances i busquen destinacions sense aglomeracions i a prop de la natura.



Fort impacte del confinament

Els efectes del confinament i especialment la prohibició de mobilitat entre regions sanitàries han suposat un fort impacte en el sector turístic de la comarca. Tot i així, l'aturada ha permès al sector preparar-se adequadament per a la reactivació, que, com ja es preveia, requereix una adaptació a les normes de seguretat amb canvis físics dels establiments i noves maneres de fer, necessàries per acollir els i les visitants i garantir la seguretat de tothom.

La campanya promocional que s'ha posat en marxa no vol ser una acció de curt termini i només enfocada com a resposta a l'impacte de la situació actual. S'emmarca dins del Pla d'Acció Sectorial del Turisme 2019-2023, un full de ruta per promoure el desenvolupament de la comarca a través d'un turisme responsable, amb el medi ambient però també amb els habitants del territori.

Un altre objectiu de la campanya és afavorir el manteniment de l'activitat durant tot l'any. La Cerdanya és una vall amb molts pols d'atracció, més enllà dels esports d'hivern: gastronomia, patrimoni cultural, activitats de muntanya i més de 3.000 hores de sol a l'any.

Enguany, la situació excepcional ha fet que els establiments turístics hagin pres fortes mesures d'higiene i desinfecció per tal de garantir la seguretat dels i les visitants. Així, no només l'ampli espai a l'aire lliure serà un factor per sentir-se segur, sinó també l'acollida que els espera.