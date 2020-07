La Costa Brava centre inicia la temporada alta

Si no fos per les mascaretes que la majoria de la gent porta, a la costa del Baix Empordà res recordaria que estem en plena pandèmia mundial. El primer cap de setmana de juliol ha certificat la millora al sector de l'hostaleria a la Costa Brava centre.

Poques coses es diferencien d'un juliol normal: ja tornen a ser habituals les cues a la carretera el divendres al vespre, terrasses plenes, cues per trobar una taula en un restaurant i buscar aparcament als municipis costaners torna a ser com buscar una agulla en un paller.

Les previsions no eren bones: després de no poder obrir per Setmana Santa i iniciar la temporada al juny, el sector hoteler no es mostrava optimista davant l'estiu que s'acostava. Però la desescalada, i especialment l'obertura de moviment entre regions sanitàries, ha incrementat les reserves en aquesta zona de la Costa Brava. A poc a poc, els hotels han tornat a obrir i gairebé el 100% es troben operatius actualment i amb més reserves de les esperades. De fet, des del Grup Costa Brava Centre calculen que acabaran aquest mes al voltant del 75% d'ocupació i a l'agost arribaran al 90%.

Una situació molt diferent es viu a l'Alt Empordà i la Selva Marítima, on només el 30% dels hotels han aixecat la persiana, segons dades de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona (FHCG).

Aquest contrast entre zones pot ser degut al fet que pocs establiments del Baix Empordà treballen amb turoperadors, així que depenen més del turisme de proximitat: Barcelona, àrea metropolitana i Catalunya Nord. Martí Sabrià, gerent del Grup Costa Brava Centre, es mostrava optimista i dona per fet que el juliol «serà bo, i l'agost millor».

Sabrià creu que el fet de no dependre de turoperadors els ha donat cert avantatge en aquest estiu marcat pel coronavirus. «Costa més omplir l'hotel perquè no tens una empresa que et porti centenars de persones, però en canvi tens un client fidel i ofereixes un servei de molta qualitat, que es valora molt», remarca.

Qui també ha notat aquest augment és la restauració. Només cal fer un vol per alguna zona de bars i restaurants per comprovar que el sector es recupera. Ja amb l'obertura de la mobilitat, els restaurants van començar a agafar aire després de mesos d'incertesa, però amb l'inici de l'estiu, han començat a recuperar-se. Són molts els que admeten que han superat les previsions, si més no els caps de setmana, quan les segones residències s'omplen.

Al restaurant La Palmera, a la platja de Sant Pol, ja fa dues setmanes que treballen a nivells similars de l'any passat. «Avui està a rebentar», afirmava l'Oscar, treballador del restaurant. L'única diferència que han notat amb anys anteriors és la presència de turistes, que s'ha reduït al mínim. Per contra, han vingut molts més clients nacionals.

A l'Estartit també han notat aquest augment de feina aquests dos últims caps de setmana. La zona sol acollir molt de turisme estranger, però tot i això, han treballat.

Al restaurant La Palmera, a tocar de la zona del port, també han notat l'augment de gent, tot i que «tot nacional i algun francès» relatava la Marta, propietària del local. Van treballar molt bé el dissabte i el diumenge «més o menys igual que l'any passat».

L'Andrea Iruela, propietària del Port Blau, al passeig marítim, també explicava un augment de feina aquest cap de setmana, «molt més que l'anterior». Tot i mostrar-se contenta, també es mostrava a l'expectativa «de veure si es manté la feina entre setmana», ja que de moment, els dies de cada dia no van ser especialment bons. «Si aquesta setmana es manté la bona ocupació, podrem dir que ha començat l'estiu», afirmava Iruela. El restaurant no troba a faltar tant els estrangers, ja que normalment ja treballa més amb clients de segona residència.

A Roses també hi ha hagut un augment de l'ocupació aquest cap de setmana. L'Ona Beach Club, a la platja de La Punta, han tingut el local ple tot el cap de setmana. «I perquè respectem les normes de distància entre taules, perquè sinó hauríem treballat més» explicava la Marta, treballadora del restaurant. Aquí, en canvi, la majoria dels clients van ser estrangers, francesos en la gran majoria, que sol ser la clientela habitual a la població alt-empordanesa.

Ni un espai a les platges

Als que venen a passar el cap de setmana aquí en segones residències i hotels, també s'hi han de sumar els visitants d'un dia, que venen a passar un dia a les platges de la Costa Brava, que també han registrat una alta ocupació aquest cap de setmana. Centenars de para-sols i tovalloles ocupaven tot l'espai de sorra.

Era sorprenent l'estat que oferia la platja de Sant Feliu de Guíxols ahir al migdia, plena a vessar amb tovalloles col·locades fins a tocar al passeig, una imatge poc habitual, ja que no sol ser una platja d'ocupació molt alta. Les distàncies entre grups es mantenien força bé, encara que a l'hora de caminar per la platja, ja era més difícil complir el distanciament social.

On ja era més complicat era a la platja de Sant Pol. Amb poc espai de sorra i pocs metres de llargada, és una platja que habitualment registra una ocupació molt alta durant tot l'estiu, ja que als que viuen allà s'hi sumen un gran nombre de visitants de fora que cada cap de setmana dificulten l'accés a la sorra. A l'aigua també era complicat mantenir la distància de quatre metres obligada entre banyistes.

L'Estartit, en canvi, en ser una platja llarga i gran, no mostrava l'aspecte aglomerat que es podia veure a altres municipis. En aquest cas es podien respectar les distàncies entre tovalloles i es podia caminar més tranquil·lament per la sorra.