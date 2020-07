Desarticulada una xarxa de tràfic d'armes per al crim organitzat

La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de tràfic d'armes destinades al crim organitzat en una operació en què han estat detingudes sis persones i que s'ha desenvolupat a Girona, Biscaia, Madrid, Alacant, Toledo, Navarra, Barcelona i Segòvia. En total s'han intervingut 49 pistoles i revòlvers, cinc subfusells, dues metralladores i quatre armes llargues.

En aquesta mateixa operació, anomenada Botxo i de la qual s'ha informat en nota de premsa, els agents han confiscat també 4.936 cartutxos metàl·lics amb projectil, de diferents calibres, 2,5 quilos de pólvora, dues granades de morter i altres elements per a la fabricació artesanal de munició.

L'operació va començar l'any passat, quan es va detectar que una persona, resident a la província de Biscaia, podria estar traficant amb armes, venent a través d'internet i enviant-les als seus compradors en paquets postal. La investigació va revelar que aquest individu es dedicava a aquesta activitat il·legal des de feia diversos anys a través de diferents portals i fòrums d'internet.

Per evitar ser descobert, el sospitós canviava amb freqüència la seva identitat virtual. Malgrat això, els agents van descobrir que el subministrador de les armes era un home que es feia passar per «corredor» d'armes autoritzat (intermediari) de la província de Madrid. Van descobrir que es dedicava a desviar armes i munició al mercat il·legal, on es revenien per tercers a delinqüents de tot Espanya. En el registre del seu domicili es van trobar, tot i estar minuciosament amagades, la majoria d'armes i municions confiscades en aquesta operació. També va ser trobat un taller on les manipulava i fabricava la seva pròpia munició.

Entre els arrestats en aquesta operació també hi ha la majoria dels compradors il·legals de les armes, als quals es relaciona amb el crim organitzat i amb tràfic de drogues i falsificació de moneda.