Emprenedor i mentor: la parella clau per deixar enrere la COVID-19

L'aturada econòmica de la pandèmia pot fer-se costa amunt per a aquelles empreses que tot just engegaven motors i, per tal de fer front a les noves circumstàncies del virus SARS-CoV-2, alguns autònoms i emprenedors han optat per recórrer als consells d'empresaris, professionals i directius de més llarga trajectòria («l'experiència és un grau», diuen) en la tendència dels anomenats programes de mentoratge o, en anglès, mentoring.

En aquest sentit, a les comarques gironines hi ha una vintena de parelles formades per un mentor i un emprenedor que participen en el programa «SOS Mentoring», un servei gratuït que va sorgir de la mà de la fundació Autoocupació a l'abril, en ple estat d'alarma, gràcies també al voluntariat dels empresaris mentors.

Durant el confinament, les parelles han estat en contacte per videotrucada, WhatsApp i tot el que la tecnologia els permetés fer per tal de fer el seguiment i treballar junts en les mancances i dificultats que identificaven. La dissenyadora Júlia Ferrer va engegar ara fa dos anys el projecte Sunsmith –ofereix estampats per a tèxtil i altres superfícies, com ara papereria–, i va ser una de les emprenedores que va buscar una mentora per tal de trobar les eines per abordar la situació d'una manera diferent.

«El fet que arribés aquesta situació tan inesperada –que és un repte per a tothom, fins i tot les empreses que ja tenen rodatge no han sabut molt bé com abordar-la– pels petits emprenedors va ser molt frustrant, almenys en el meu cas», relata Ferrer a Diari de Girona. «Després de dos anys, em vaig trobar que just va parar tot en el moment en què la cosa començava a arrencar una mica amb força», assenyala. Des d'Autoocupació van saber-li trobar la parella ideal, la traductora i empresària de Tick Translations Sílvia Sabrià, amb qui pot parlar i demanar consell «d'igual a igual», sense que arribi a ser una figura paternalista.

«Des de la seva experiència ha sigut capaç d'entendre les necessitats globals del meu projecte, no només les que són fruit de la crisi del coronavirus, sinó en general, i m'ha donat idees», explica. Tan fructífera ha estat la trobada, que fins i tot ja preparen iniciatives empresarials juntes com a sòcies. «Ja s'ha convertit, més que una mentora, també en la meva partner», conclou. La seva mentora, per la seva banda, augura un projecte «potent» i «molt espectacular».



Treure la por a la part comercial

En la majoria dels casos, el guiatge dels mentors va molt enfocat en com dissenyar les estratègies comercials i portar-les a terme, a més de certs apunts econòmics d'administració, sovint poc familiars per als emprenedors que dominen el seu àmbit professional però no el de gestió empresarial. De fet, per a Ferrer, el treball amb la seva mentora ha suposat un «canvi brutal» en aquest aspecte: trucades comercials, com contactar amb els clients i com buscar els contactes. «És una cosa que és imprescindible a l'hora de tirar endavant el projecte i jo abans ho havia intentat com bonament havia pogut, però no tenia ni les forces ni els coneixements per fer-ho de manera satisfactòria», apunta la dissenyadora.

De fet, segons Sabrià, aquesta és l'empenta que solen necessitar la majoria i que, gràcies a un mentor, tenen una perspectiva que, des de fora, ajuda a veure i a identificar les coses. «La primera cosa és una estratègia: veure bé quins són els teus clients i els sectors», explica Sabrià. «Quan el mercat és tan gran moltes vegades el que costa és posar el ocus i els resultats costa que vinguin. Si tu et centres en els objectius, no disperses l'energia», detalla Sabrià, que també prioritza concretar els països on vols dirigir-te en el cas de la venda online oberta a tot el món.



«No pots deixar mai de pedalar»

Segons els últims informes de la patronal Pimec, el 43% de petites i mitjanes empreses i autònoms de comarques gironines preveuen fer retallades permanents arran de la crisi del coronavirus, i les circumstàncies d'incertesa poden agreujar encara més la situació dels que tot just començaven a fer-se un lloc al mercat.

Ara bé, tota nova circumstància també pot generar nous negocis, en una escletxa d'oportunitat per a tot emprenedor, i d'això Sabrià n'és fervent defensora. «Mai res és perfecte, sempre t'has d'estar adaptant a les noves circumstàncies. Pot ser la covid-19 o qualsevol cosa que et pot passar a la vida», explica Sabrià.

Ja fa deu anys que va començar amb les traduccions pel seu compte a casa seva, a l'Alt Empordà, i al cap d'un any i mig va començar a contractar gent. Ara, Tick Translations ja dona feina a 27 persones en plantilla i fins a 2.400 traductors i intèrprets freelance de tot el món . Per a Sabrià, són fonamentals l'honestedat (vers els clients i vers els propis treballadors), la constància i la voluntat de centrar-se en els objectius, fet que es tradueix en «posar moltes hores».

«Una vegada em van regalar un imant on posava: emprendre és com muntar una bicicleta. Un cop puges no pots deixar mai de pedalar perquè si no caus», subratlla.