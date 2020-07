L'empresa Residus Auladell de Sarrià crema per tercer cop en un mes i mig

L'empresa Residus Auladell de Sarrià de Ter va cremar ahir per tercera vegada en poc més d'un mes. Els Bombers van rebre l'avís nou minuts després de dos quarts de set de la tarda i un minut abans d'un quart de vuit s'hi havien dirigit set dotacions de Bombers, mentre quatre més en vigilaven el perímetre. L'incendi va tenir lloc a l'exterior de les naus, on es cremaven unes bales de paper. Segons va informar el cos d'emergència, no hi van haver ferits i el foc no es va estendre a l'interior de la nau, on els bombers també van fer una ronda de reconeixement.

L'incendi d'ahir a la nau de l'empresa Auladell, al carrer Josep Flores de Sarrià de Ter, és el tercer de l'empresa en poc temps. El 22 de maig va cremar la nau que Auladell té a la carretera d'accés a Girona. El foc va destruir gran part de les instal·lacions afectades, va obligar a confinar els veïns i a desallotjar un bloc de pisos proper. Més de trenta dotacions de bombers van treballar en l'extinció.

El 6 de juny es van cremar una pila de residus acumulats a la nau del carrer Josep Flores, la mateixa on ahir van cremar les bales. Es tracta d'una diferent de la que va cremar la nit del 22 de maig i el foc va provocar el desallotjament d'un bloc de pisos proper.

Els plàstics van provocar una intensa columna de fum, cosa que va fer que l'alcalde demanés als veïns que tanquessin les finestres. Com que el record de l'últim foc era molt viu, va haver-hi reaccions de protesta a les xarxes socials. En l'incendi hi van treballar cinc dotacions de bombers, que en poca estona el van tenir controlat, tot i que van estar-s'hi tota la tarda perquè no revifés.