L'Hospital de Dia de Blanes ha fet prop de 3.700 tractaments en el primer any

Aquesta setmana es compleix un any des que es va inaugurar el nou Hospital de Dia de l'hospital de Blanes. La unitat va passar d'estar dins d'una planta d'hospitalització del segon pis a la planta zero, facilitant l'accés dels pacients i, sobretot, guanyant comoditat tant per als usuaris com també per als professionals. Durant aquest primer any de funcionament s'han fet un total de 3.693 sessions, el 26,2 % han estat tractaments oncològics i el 73,8% tractaments mèdics a 804 pacients –una persona pot rebre més d'un tractament.

Un dels principals canvis ha estat comptar amb una única sala per tenir un espai comú amb el control d'infermeria a l'interior. Això ha facilitat la tasca dels professionals perquè poden veure i controlar en tot moment els pacients que estan rebent tractament dins del servei. Abans de la reforma i el trasllat, els pacients estaven distribuïts en diferents boxes a la segona planta del centre hospitalari i el personal d'infermeria havia d'anar habitació per habitació per supervisar el tractament a cadascun d'ells.

Noves teràpies

D'altra banda, el fet d'estar en un mateix espai ha fet que s'hagin implantat altres iniciatives com posar música durant les sessions per fer l'espai més acollidor i aportar més benestar als pacients, ja que moltes vegades els tractaments que cal administrar-los són llargs i han d'estar algunes hores dins de la unitat.

També ha millorat molt l'accés al servei , ja que el fet que el recurs estigui situat a prop de la porta principal ha permès que l'entrada dels pacients sigui més ràpida i fàcil, sense haver d'agafar l'ascensor o pujar les escales per entrar a la zona d'hospitalització del centre.

Maria Rams, cap d'infermeria de consultes externes de l'hospital de Blanes valora positivament aquest canvi, que «ha permès un tracte més còmode i pròxim amb els pacients i ens ha facilitat un control més exhaustiu cap a ells», remarca.

D'altra banda, destaca la importància de tècniques com posar música o adaptar la il·luminació de l'espai a les necessitats de cada pacient.

L'hospital de dia es va inaugurar el 4 de juliol de l'any passat amb l'objectiu d'atendre més pacients –la majoria dels quals pateix càncer– amb l'augment de punts d'atenció. Les obres per ubicar la nova unitat es van iniciar l'octubre del 2018 i van tenir un cost de 180.000 euros. La remodelació de l'espai va sorgir després que la demanda s'incrementés prop d'un 20%.