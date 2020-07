L'hospital Trueta iniciarà una formació pionera en cardiologia

Marc Abulí Lluch és el candidat escollit per participar en la primera edició del fellowship en tècniques d'imatge cardíaca avançades, convocada per l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta amb el suport econòmic de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu. El doctor Abulí s'incorporarà al Trueta el proper mes de setembre per cursar aquesta formació durant dos anys. Es tracta d'un programa innovador i únic que no tan sols representa un salt qualitatiu en la formació en tècniques d'imatge cardíaca a tot l'Estat, sinó que ofereix una oportunitat laboral excepcional. I és que, gràcies a la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu, aquesta primera edició està vinculada a un contracte de facultatiu adjunt a jornada completa al Servei de Cardiologia durant el temps que duri el període formatiu. El projecte, codirigit per Ramon Brugada, cap del Servei de Cardiologia, i Sergi Moral, responsable de la Unitat d'Imatge Cardíaca Avançada, proposa una formació teòrica i pràctica reglada per la Universitat de Girona.