L'impacte econòmic del rebrot preocupa a la Costa Daurada

El sector turístic i de l'hostaleria de la Costa Daurada està preocupat per l'impacte econòmic que pot provocar el confinament de la comarca del Segrià, ja que el mercat lleidatà és important per a aquest territori. El portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la demarcació de Tarragona (FETH), Xavier Guardià, va apuntar ahir que hi podrien haver algunes cancel·lacions en les reserves d'hotels, càmpings i apartaments. En la mateixa línia es va posicionar el president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la província de Tarragona, Francesc Pintado, que es va mostrar preocupat per l'afectació econòmica que pot generar que es confinin parts del país, perquè assegura que les facturacions han minvat moltíssim en comparació amb altres estius.

També el sector del comerç de Lleida està preocupat per les conseqüències del rebrot. La Federació de Comerç de Lleida (FECOM) alerta que el confinament de la comarca del Segrià arriba després que en els darrers quinze dies molts treballadors s'hagin reincorporat a la feina després d'haver estat en ERTO. «I ara hem de tornar a tancar, la veritat que és molt dolent per al comerç», va dir la presidenta de l'entitat, Maria Rosa Eritja, que va qualificar la decisió del Govern de «gran cop». Algunes botigues de l'Eix Comercial van notar aquest cap de setmana menys afluència de compradors.