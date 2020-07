Els Mossos han aixecat 28 actes pels talls del carrer Barcelona de Girona

Els Mossos d'Esquadra van aixecar 28 actes per mobilització no comunicada pels talls del carrer Barcelona de Girona en el període comprès entre el 16 de desembre de 2019 i el 6 de març de 2020, data en què es van haver d'aturar a causa del confinament. Així ho ha indicat el conseller d'Interior, Miquel Buch, en una resposta per escrit al diputat del PSC Carles Castillo, on assenyala que no s'ha emès cap informe amb relació als talls d'aquest carrer però demana que es comuniquin aquest tipus de manifestacions, cosa que, segons el conseller, fins ara els organitzadors no han fet. Tampoc consta que s'hagi posat cap multa.

El moviment Cruïlla Gironina va néixer el passat mes de desembre inspirat en el col·lectiu Meridiana Resisteix, que tallava el trànsit a Barcelona per mostrar el seu suport als detinguts i investigats per les mobilitzacions posteriors a la sentència de l'1-O. A la ciutat de Girona, va ser a partir del 16 de desembre quan els CDRs i altres moviments independentistes van començar a convocar un tall de trànsit, cada dia a les vuit del vespre, entre la cruïlla del carrer Barcelona i Emili Grahit, per defensar els detinguts en les protestes i també per demanar que es compleixi «el mandat popular de l'1 d'octubre».

Tal com va admetre l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, el passat mes de febrer, aquesta protesta -que després del confinament ha perdut força i hi ha dies en què no pot tallar el trànsit- no té permís, ja que, tal com indica ara Buch, no ha estat comunicada. «La Direcció General d'Administració de Seguretat no té constància de cap comunicació per a l'exercici del dret de reunió al carrer Barcelona, a Girona», assenyala el conseller en la seva resposta escrita, tot afegint que, per tant, la Policia Municipal tampoc disposa de cap informe.

Tot i això, el responsable d'Interior assenyala que els Mossos d'Esquadra sí que s'han personat a la protesta, i que durant els tres mesos que aquesta va tenir més força -de desembre a març- van aixecar un total de 28 actes. A més, el conseller explica que els Mossos insten a comunicar aquest tipus de manifestacions o concentracions a la via pública, d'acord amb el que estableix la normativa, i asseguren que així ho han anat demanant els agents que s'han traslladat fins a la cruïlla per parlar amb els organitzadors.