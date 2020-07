Les policies locals controlaran conductors de patinets elèctrics i ciclistes aquesta setmana en vies urbanes.

El Servei Català de Trànsit (SCT) coordina la campanya preventiva que per primer cop s'enfoca en els vehicles de mobilitat personal (VMP).

Trànsit apel·la en un comunicat a la "bona convivència" dels conductors de vehicles de mobilitat personal i de bicicletes amb la resta d'usuaris de la xarxa viària catalana i al "respecte de tots per la normativa establerta".

Des d'avui dilluns fins al diumenge 12 de juliol en el cas dels conductors de vehicles de mobilitat personal -principalment patinets elèctrics-, les principals conductes de risc que es controlaran, entre d'altres, seran: la circulació per voreres i zones de vianants, amb l'excepció dels monopatins, patinets o aparells similars que ho facin a pas de persones; la circulació amb un nombre de persones transportades superior al de les places permeses; la circulació amb auriculars connectats a receptors o reproductors de so; utilitzar dispositius de telefonia mòbil durant la conducció; i la circulació de nit o en situacions amb poca visibilitat, sense que el vehicle disposi de llum ni l'usuari porti roba o elements reflectants.

Testos d'alcohol i drogues

Trànsit recorda que els conductors de VMP estan obligats a sotmetre's a les proves de detecció d'alcohol i drogues (en el cas de l'alcohol, no es podrà superar la taxa de 0,25 mil·ligrams per litre d'aire expirat).

Pel que fa a l'ús del casc i altres elements de protecció, es tindrà en compte el que s'estableixi a les corresponents Ordenances municipals.

La sinistralitat d'aquests vehicles no està comptabilitzada a les comarques gironines, però com va informar al seu dia Diari de Girona, un home va morir el febrer per la conducció d'un patinet elèctric.

Es tracta d'un veí de Lloret de Mar, de 35 anys i d'origen senegalès que vivia de fa temps a la població. L'1 de febrer va patir un accident de trànsit al nucli urbà mentre circulava amb el patinet i va caure. La Policia Local va utilitzar el desfibril·lador automàtic (DEA) en trobar-se l'home inconscient i, en un primer moment, van poder reanimar la víctima. L'home va ingressar a l'Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital Josep Trueta i al cap de tres dies no va poder superar les ferides de la caiguda i va morir.



Control dels ciclistes

Pel que fa als ciclistes, es controlarà, entre altres aspectes, segons informa el SCT, la circulació utilitzant auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so i/o dispositius de telefonia mòbil; el no respectar els semàfors en vermell i els senyals de STOP o cedir el pas; la circulació per zones de vianants i voreres habilitades sense respectar la preferència del vianant; el transport d'un menor de 7 anys sense seient o casc homologat; no utilitzar el casc de protecció; la circulació en el sentit contrari de la marxa; la circulació anant agafat a un vehicle en marxa, sense agafar el manillar de la bicicleta amb les dues mans o fent zig-zag entre els vehicles en marxa; la circulació amb una bicicleta, de nit, sense dispositius d'enllumenat i senyalització òptica reglamentaris; i la circulació amb presència de drogues a l'organisme i/o no sotmetre's a les proves de detecció d'aquestes substàncies.

A tot això, cal afegir que les policies locals també vetllaran perquè els altres usuaris també respectin la mobilitat de les bicicletes: els estacionaments de vehicles als carrils bici, vies de ciclistes i zones de reserva d'estacionament de bicis sense autorització; la circulació dels vehicles de dues rodes pels carrils bicis i les vies de ciclistes; i no respectar la prioritat de pas dels ciclistes que circulen per un carril bici, un pas de ciclistes o un voral degudament senyalitzats.

A la darrera campanya preventiva centrada en ciclistes, realitzada el juliol de l'any passat, es van dur a terme 850 controls i es van imposar un total de 700 denúncies a ciclistes, i 86 a altres usuaris a tot Catalunya. De les 700 denúncies a ciclistes, 382 van tenir relació amb distraccions, 316 amb alguna conducta de circulació de risc i 2, amb alguna infracció d'estacionament.

Sinistralitat

Durant el primer semestre de 2020, ha mort un ciclista a les comarques de Girona i de fet, va ser el primer accident de trànsit mortal de l'any. La víctima mortal va ser un jove futbolista de 29 anys de Llagostera. El sinistre va produir-se en una pista forestal del massís de les Gavarres. Els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida perquè quan hi van arribar ja era mort.

A tot Catalunya, en total hi ha hagut quatre ciclistes morts, dos en zona urbana i dos més en zona interurbana. L'any 2019, durant el primer semestre, també van morir 4 ciclistes, però un en zona urbana i tres més en carretera. Si ens fixem en les dades globals de tot l'any 2019, en total van morir 14 ciclistes, cinc en zona urbana i nou més en zona interurbana. A les comarques gironines, van morir un total de quatre ciclistes l'any passat.