Vergés avisa que el confinament al Segrià es podria endurir

La consellera de Salut, Alba Vergés, va advertir ahir que el Govern contempla la possibilitat que el Segrià s'hagi de confinar de manera més estricta en les properes setmanes si la situació epidemiològica no millora. «No podem descartar res», va dir en una entrevista a RAC1. La consellera va confiar que no calgui allargar les restriccions al Segrià tot i que va admetre que 15 dies no són gaire per fer baixar la corba.

Vergés va demanar a la ciutadania ser «conscient» que la COVID-19 «no és cap broma». «Sabem què pot passar, però si la gent interioritza les mesures no hauria de caldre», va dir, en referència a un confinament més dur o al tancament de l'activitat econòmica. Vergés va insistir a «abaixar l'activitat social» i fer un «cas estricte» de les mesures, com l'ús de la mascareta, la distància social i el rentat de mans. Sobre la situació dels temporers sense papers ni feina que són a la zona, Vergés va dir que tant el Govern com l'Ajuntament de Lleida havien pres moltes mesures i va acusar l'Estat de «mirar cap a una altra banda».



Polèmica entre l'alcalde i Torra

Mentrestant, l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo (ERC), va fer públic ahir el seu malestar perquè el president de la Generalitat, Quim Torra, no l'hagués trucat per comunicar-li el confinament de la ciutat i la seva comarca, tot assegurant que se n'havia assabentat poca estona abans que Torra ho fes públic gràcies a una trucada del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès. En un tuit, Torra va respondre que s'havien repartit les trucades, i poc després Pueyo va rectificar i va agrair les «trucades de suport i coordinació» que va rebre ahir al matí tant per part de Torra i Aragonès com de les conselleres Àngels Chacón i Meritxell Budó.

Per la seva banda, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va afirmar que el confinament de la comarca del Segrià va ser una «decisió d'equip» de l'executiu català. En declaracions a les portes del centre penitenciari de Lledoners, va assegurar que totes les mesures que s'han anat adoptant per fer front a la pandèmia de la COVID-19 s'han pres de forma «conjunta i consensuada» a través del Procicat, «que és l'òrgan que està gestionant aquesta crisi».



Les infermeres, «preparades»

Mentrestant, el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) diu que està preparat per atendre les necessitats derivades de l'augment de casos de COVID-19 al Segrià. Des del col·lectiu reconeixen, però, que no esperaven que aquests brots «fossin tan immediats» i, per tant, s'estava organitzant l'operatiu de cara a la tardor, segons ha dit el secretari de junta de la institució, Miquel Àngel Calderó. Pel que fa a la borsa de treballadors voluntaris gestionada pel Col·legi, que va aglutinar més d'una quarantena de persones i va estar operativa en el moment més àlgid de la pandèmia, es podria reactivar en cas de registrar-se un escenari de manca de personal.

En aquest sentit, la consellera Vergés va explicar que intentaran «respectar vacances i descansos» del personal sanitari de Lleida perquè en els últims mesos s'han viscut situacions molt dures en l'àmbit físic, emocional i professional i no se sap què vindrà en el futur. «Cal que la gent pugui tenir descansos», va afirmar, admetent que si cal faran una crida al personal d'altres zones perquè ajudi a Lleida.