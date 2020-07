Arrenca la selectivitat més atípica a Girona amb deu seus descentralitzades

Les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) han arrencat aquest dimarts a les nou del matí en un any atípic. A causa de la pandèmia, els exàmens s'han fet un mes més tard de l'habitual (cada any es solien fer a primers de juny) i amb un major nombre de seus repartides pel territori.

Per primera vegada, hi ha una desena de punts la demarcació de Girona, mentre que l'any passat les proves només es feien en tres municipis diferents.

Un dels centres que aquest any s'ha estrenat és l'Institut Cap Norfeu de Roses, on hi han anat els alumnes de Llançà, Castelló d'Empúries i dels tres centres de secundària del mateix municipi. A les vuit del matí els alumnes han pogut entrar al centre seguint un conjunt de normes excepcionals.

