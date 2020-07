Les cerimònies per recordar les morts en confinament van a l'alça a la província

Les restriccions del confinament per evitar contagis del coronavirus SARS-CoV-2 van posar traves per poder acompanyar i acomiadar familiars, veïns i amics que, encara que no fossin víctimes de la covid-19, no van poder rebre visites els últims dies ni tampoc celebrar un enterrament obert als coneguts.

Per aquest motiu, la represa també ha obert la porta recuperar els comiats pendents del confinament i, en aquest sentit, des del 26 de juny s'han celebrat una dotzena de cerimònies de record en esglésies catòliques de només Girona ciutat. Segons fonts del Bisbat de Girona, aquesta tendència va a l'alça a tota la província, si bé és cert que és difícil de concretar una xifra exacta perquè depèn de cada parròquia. Ara bé, n'hi ha moltes que encara no han tingut lloc.

«N'anem fent però la gent també està una mica a l'expectativa de com evolucionarà tot, n'hi ha que amb la incertesa ho deixen per al setembre», va explicar a Diari de Girona el mossèn Jordi Reixach, de les parròquies de Sant Pau i Sant Josep. En el seu cas, en té tres de previstes per oficiar en els propers tres dies. A diferència de la missa d'enterrament, a les cerimònies de record no hi ha el cos del difunt, però sí que en els casos d'incineració han pogut celebrar-la amb l'urna de cendres. Per a les parròquies, aquesta situació és nova. Segons el mossèn Reixach, els precedents es remunten en temps de pestes.



Homenatge a Diari de Girona

Coincidint amb els homenatges oficials previstos, Diari de Girona ha obert l'espai «Memòries de la covid-19» a la web per recordar les vides de les persones que ens han deixat durant el confinament, fossin o no víctimes del coronavirus, sense haver pogut tenir el comiat ni l'acompanyament que els seus familiars i amics haurien volgut. Els obituaris també sortiran publicats al Dominical d'aquest 12 de juliol. Familiars o amics que hi vulguin participar poden fer arribar el seu telèfon de contacte o un text d'entre 1.200 i 1.500 caràcters a través del correu participacio@ddg.cat.