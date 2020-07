Compromís per «minimitzar» els problemes pels aiguats al Baix Ter

El Departament de Territori i Sostenibilitat s'ha compromès a «minimitzar» la problemàtica ocasionada per les inundacions als pobles del Baix Ter. Aquest va ser el missatge que va traslladar el conseller Damià Calvet als representants municipals en la darrera reunió tècnica, on se li va lliurar un informe on es detallen els diferents episodis d'inundació i la proposta de les principals actuacions de millora i gestió d'aquestes infraestructures.

La trobada es va realitzar en resposta a la petició feta a l'abril per la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter (JCUABT). La junta va detallar la proposta de les principals actuacions de millora i gestió de les infraestructures que les podrien evitar. Aquest pla s'estructura en sis blocs elaborats des del coneixement del territori; unes directrius que, segons els representants municipals, «podrien resoldre amb immediatesa» la problemàtica i «servir de base» per a una correcta adaptació del Baix Ter als reptes que comporta el canvi climàtic.

El president de la JCUABT, Jordi Colomí, va agrair la resposta donada per l'ACA arran del temporal Gloria i el que va colpejar la zona coincidint amb la Diada de Sant Jordi.