La demanda del transport públic és un 68% més baixa que l'any passat

El sector del transport públic, i molt especialment el de l'autobús, és un dels que s'estan recuperant més lentament després del confinament per la crisi de la covid-19. Segons les darreres dades del departament de Territori i Sostenibilitat, que corresponen a la setmana del 22 al 28 de juny, la demanda a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Girona es troba un 68% per sota de la que hi havia ara fa un any. Aquesta xifra se suma a la facilitada la setmana passada per Renfe, que explicava que l'ocupació dels trens Avant entre Figueres, Girona i Barcelona és només del 50%, de manera que només ha pogut recuperar sis de les freqüències diàries, tot generant les queixes dels usuaris.

Segons les dades de la Generalitat, l'ATM de Girona és a la que li està costant més recuperar la demanda de tot Catalunya. Segons la darrera setmana analitzada, a Barcelona el descens se situava en un 57,1%, a Tarragona en un 66,4% i a Lleida en un 67,8%. Cal tenir en compte, tanmateix, que en cas de Lleida el descens es podria tornar a ampliar arran del nou confinament pels rebrots que s'han produït.

Així doncs, malgrat que el nombre de viatgers sí que es va recuperant a l'àrea de Girona, ho fa molt a poc a poc. Durant les setmanes de confinament més estrictes la demanda va arribar a caure més d'un 95%, malgrat que el servei es va continuar oferint per aquells usuaris que es veien obligats a utilitzar-lo, ja fos per anar a treballar o a l'hospital. No va ser fins a mitjans de mes de maig que es va començar a registrar una mínima recuperació en el nombre d'usuaris, però en aquests moments les xifres continuen essent més baixes de l'habitual.



Campanya promocional

Fa una setmana, els responsables de l'empresa Sarfa Moventis presentaven una campanya -conjuntament amb el Patronat de Turisme- per promocionar la Costa Brava a l'àrea metropolitana de Barcelona i fomentar alhora l'ús de l'autobús per desplaçar-se.