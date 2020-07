Girona no notifica cap mort per cinquè dia consecutiu

La Regió Sanitària de Girona no va notificar cap nova mort per coronavirus per cinquè dia consecutiu. Per tant, el còmput general es manté en 817 des que dijous de la setmana passada se'n notifiquessin tres més. Aquestes defuncions, però, corresponien a dies anteriors. Segons la retrospectiva diària que publica Salut, l'últim dia que es van registrar noves víctimes pel virus és el 30 de juny.

D'altra banda, es continuen confirmant nous casos positius de covid-19. Ahir Salut en va sumar onze més a Girona, una xifra similar a la dels darrers dies. Aquests nous casos corresponen a dies anteriors. Segons la retrospectiva diària i tal com va passar fa quinze dies, el divendres va tornar a ser el dia de la setmana que se'n van detectar més, un total de tretze. Cal tenir present que aquesta xifra pot variar, a mesura que es vagin actualitzant les noves dades.

Finalment, el nombre d'altes es manté igual que la darrera actualització, així com els positius a les residències. Quant a hospitals comarcals, Blanes va informar que només hi queda un pacient ingressat.



Baixa el contagi a Catalunya

D'altra banda, les funeràries van reportar un nou mort per covid-19 a Catalunya, quatre menys que les informades diumenge. Això situa la xifra global de víctimes en 12.592. A banda, es van detectar 176 nous casos positius testats (118 que en l'últim balanç), i la xifra total puja a 73.330. D'entre les víctimes, 6.872 persones han mort en un hospital o centre sociosanitari (una més), 4.099 en una residència (igual) i 796 al domicili (les mateixes), mentre que les no classificades per falta d'informació són 825 (mateixa xifra). Fins ara hi ha hagut 4.160 persones ingressades greus, tres més, i actualment n'hi ha 45.



Baixen els casos a Espanya

Sanitat va registrar 78 nous casos, 96 menys que divendres, quan se'n van notificar 174. Aquest mateix dia Sanitat va anunciar que es deixarien de publicar les dades de positius i morts els caps de setmana, de manera que ni el dissabte ni el diumenge es van actualitzar les xifres. La majoria dels nous contagis es localitzen a Catalunya, amb 18; seguida per Madrid, amb 16 i Aragó, amb 13. El nombre de morts, segons el recompte oficial, també es va reduir de forma notable respecte als 17 anunciats divendres. En concret, es van comptabilitzar tres nous decessos. Així, ja són un total de 28.388 les persones que han perdut la vida des de l'inici de la pandèmia. Aquesta dada exclou les víctimes de les residències i aquells que van tenir símptomes compatibles amb la covid-19 però no es van fer la prova diagnòstica. En l'última setmana, han mort dotze persones.