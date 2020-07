L'emergència sanitària evidencia el pes de les retallades

L'emergència sanitària ha evidenciat de manera «dramàtica les precarietats del sistema educatiu» fruit de «les retallades i la infradotació pressupostària» que s'han realitzat al llarg de l'última dècada, tal com denuncia el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), una plataforma que engloba sindicats d'estudiants i de docents, pares d'alumnes i diferents moviments educatius.

Alhora, de cara al setembre i pensant en què la pandèmia no s'haurà superat, el MUCE reclama a les administracions públiques que «mobilitzin tots els recursos econòmics, humans i logístics extraordinaris necessaris» per garantir el dret a l'educació i a la salut de les persones implicades; uns drets que, segons afirmen, la situació viscuda els últims mesos «ha erosionat de forma greu».

La plataforma alerta que, des que es va declarar l'estat d'alarma per la covid-19, les desigualtats educatives entre l'alumnat han crescut i que els mecanismes de compensació i inclusió «han patit greus deficiències».

En la línia de les crítiques que el Departament d'Educació rep des de fa setmanes, també vol que tingui en compte els representants de les famílies, els estudiants i els treballadors dels centres a l'hora de prendre les decisions.

La plataforma entén que el dret a l'educació només es pot garantir amb classes presencials i per això exigeix que, el curs 2020-2021, totes les escoles i instituts tinguin els recursos necessaris per prevenir els contagis de la malaltia, que es redueixi el nombre d'escolars per aula, s'habilitin espais nous –desinfectats adequadament– i, davant la possibilitat d'un altre confinament, s'asseguri material informàtic per a tothom i formació adequada per al professorat. El reforç dels professionals i l'avenç cap a la gratuïtat real del servei de menjador, el material escolar i les matrícules en cicles formatius i estudis universitaris són altres mesures reivindicades pel MUCE.

