Només 20.600 gironins tenen anticossos contra el coronavirus

El tercer estudi de seroprevalença realitzat a Espanya arran de la crisi del coronavirus ha deixat patent que la població no té anticossos que la immunitzin contra la covid-19. A la província de Girona, el nombre de persones que ha superat la infecció i ha generat anticossos és només el 2,7% del total, que són al voltant de 20.600 persones, una xifra encara més baixa que la de l'últim estudi realitzat al maig, quan el percentatge va resultar ser del 3,1%.

Es tracta del Tercer Estudi de Seroprevalença impulsat pel Ministeri de Sanitat i l'Institut Juan Carlos III que ha comptat amb una mostra de 68.298 persones arreu de l'Estat, la majoria de les quals ja van participar en els anteriors estudis realitzats els mesos d'abril i maig. En tot cas, a Catalunya la prevalença és del 5,9%, una mica per sobre de la mitjana espanyola, que és del 5,2%.

Tornant a Girona, la província forma forma part del gruix de regions que compta amb nivells molt baixos de seroprevalença (veure mapa), però de fet té per sota disset demarcacions amb taxes iguals o inferiors que la gironina. En l'àmbit català, els resultats són molt semblants a l'estudi anterior realitzat entre el 18 de maig i l'1 de juny, quan la prevalença va ser del 6,1%, un 0,2% més que aquest últim estudi, que s'ha efectuat entre el 8 i el 22 de juny. De les quatre províncies catalanes, només Tarragona té uns resultats més baixos que Girona, amb una prevalença de l'1,5%. Barcelona és la demarcació on la població està més protegida (7,3%), i la segueix Lleida, amb una proporció del 2,9%.

Els resultats a Espanya són pràcticament idèntics a la de les dues rondes anteriors, que van tenir uns resultats del 5% i del 5,2%, respectivament. Segons va alertar ahir en roda de premsa la directora general del Centre Nacional d'Epidemiologia, Marina Pollán, aquestes dades evidencien que s'està «molt lluny» de la immunitat de grup i, per això, va destacar que cal seguir les mesures de seguretat per evitar contagis. La província amb més seroprevalença és Sòria, amb un 14,4%, seguida de Segòvia (12,4%) i de Madrid, que se situa al tercer lloc amb un 11,7% de població amb anticossos. Per contra, la ciutat autònoma de Ceuta és la que té els pitjors nivells de seroprevalença, juntament amb Huelva (1,2%) i les illes Balears (1,4%).



«Pèrdua» d'anticossos

Un dels resultats de l'estudi ha estat la presència de seronegativitat, és a dir, casos que al primer estudi havien adquirit anticossos IgG i que en aquest darrer els han perdut. Així, prop d'un 14% de la població hauria deixat de ser immune a la covid-19 al llarg de tots els mesos d'estudi, una dada que segons explica Sanitat encara ha de confirmar-se. La «pèrdua» dels anticossos ha estat més freqüent en persones que no havien tingut cap símptoma (11% en els primers estudis) i molt menys freqüent en pacients amb una prova PCR positiva (0,5%) i en aquells que van tenir com a símptoma la pèrdua de l'olfacte o del gust (2,6%). Sobre aquesta qüestió, la directora de l'Institut Carlos III, Raquel Yotti, va fer una crida a la prudència i va dir que la seronegativitat «posa de manifest la incertesa» que hi ha sobre la malaltia i indica que la immunitat «pot ser incompleta» o «transitòria». «Aquells que han passat la malaltia no s'han de relaxar», va dir.

La «pèrdua» d'anticossos ha estat més present en persones asimptomàtiques i menys freqüent en participants amb PCR positiva o aquells que van perdre l'olfacte o el gust. L'efecte contrari, és a dir, la creació d'anticossos d'una ronda a una altra ha estat del 0,7% entre la ronda dos i la tres. El Ministeri de Sanitat indica que un estudi de la revista científica The Lancet sosté que el personal sanitari té una prevalença més elevada d'anticossos que la població general, concretament d'un 10%.



Variació geogràfica

La variabilitat geogràfica és un factor destacat de l'estudi, ja que les demarcacions que tenen taxes superiors al 10% són totes d'interior. A més, el percentatge, en general, és superior en nuclis de població de més de 100.000 habitants en comparació amb municipis de menor població.

L'estudi no ha observat diferències entre dones i homes i, en relació amb l'edat, és menor en nens i adolescents. D'altra banda, s'ha confirmat que entre el 74% i el 89% dels participants amb una PCR positiva realitzada dues setmanes abans de l'estudi ha desenvolupat anticossos, un percentatge que en el cas de pacients amb símptomes concrets de pèrdua de l'olfacte i del gust és del 40%. En canvi, només se n'han detectat entre el 2,5% i el 2,8% dels pacients que no tenien símptomes, fet que segons Sanitat reforça l'existència d'infeccions asimptomàtiques.