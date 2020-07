El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha posat en marxa una campanya digital per promoure les activitats nàutiques durant l'estiu. L'espot publicitari porta per nom «Catalunya és casa teva» i s'estendrà durant la primera quinzena de juliol.

L'anunci forma part d'un paquet de mesures aprovat pel Govern de suport a les activitats maritimorecreatives, on també ha inclòs una subvenció de 750.000 euros per compensar les despeses de manteniment i les tasques d'adequació a la situació de la covid-19. La campanya s'emmarca en el conjunt de mesures urgents que el Govern va aprovar fa un mes amb l'objectiu de reactivar l'economia del sector marítim.



Un sector molt afectat

Jordà va recordar que el sector ha patit una «paràlisi total» des de l'esclat de la crisi sanitària i a hores d'ara els pronòstics sobre la seva evolució són «incerts», davant les greus afectacions al lleure i el turisme.

En el decurs de l'acte, també es va informar de la creació d'una guia i d'assessorament personalitzat a empreses per a la prevenció de riscos i millora de la seguretat en els centres, així com una borsa de treball per garantir que es disposi de personal de busseig qualificat.

D'altra banda, va subratllar la importància de seguir implementant l'Estratègia Marítima de Catalunya 2030, connectant les línies estratègiques d'actuació amb els ciutadans i el territori, fomentant un desenvolupament sostenible i respectuós amb els ecosistemes marins.

5400 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse existi 5500 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 5600 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te pa 5700 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse existi 5800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 5900 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te 6000 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exis 6100 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 6200 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius tes 6300 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exisr 6400 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 6500 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 6600 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 6700 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 6800 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 6900 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 7000 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 7100 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exisr 7200 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius tes 7300 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exisr 7400 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 7500 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 7600 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 7700 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 7800 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 7900 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 8000.