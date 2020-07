Noves executives d'ERC al Pla de l'Estany, Garrotxa i Alt Empordà

ERC ha renovat en els darrers dies les executives del Pla de l'Estany, la Garrotxa i l'Alt Empordà.

A l'Alt Empordà, Salvi Güell ha estat escollit president i farà tàndem amb Maria Josep Porta com a secretària general. En aquesta comarca, la federació es fixa com a un dels grans objectius tenir representació en els 68 municipis a les eleccions de 2023 i esdevenir-hi la primera força municipalista. També formen part de l'executiva Guillem Cusí, Josep Llobet, Etna Estrems, Sergi Palomares, Anna Masot, Mar León, Jordi Claparols, Xavi Camps, Joana Cobo, Mercè Bosch, Anna Pérez i Marina Gutés.

A la Garrotxa, Miquel Reverter ha estat escollit per situar-se al capdavant de l'executiva. Per tal d'irrompre amb força a les eleccions municipals de 2023, el partit crearà, per primera vegada, una coordinació de grups a l'oposició, i establirà també una secretaria de coordinació de grups a govern per tal d'ajudar-los a complir amb els seus objectius i donar una major visibilitat a les alcaldies. A banda de Reverter, l'executiva estarà formada per Anna Barnadas, Mari González, Alfred Cairó, Pep Companys, Montserrat Colàs, Josep Quintana, Susanna de Castro, Jordi Mestres, Xevi Micó, Isa Teixidó, Judit Martra i Joan Timonet.

Finalment, al Pla de l'Estany, Joan Estarriola ha tornat a rebre el suport de la militància per tornar-se a posar al capdavant de l'executiva. Estarà acompanyat de Meritxell Satorras, Ferran Camps, Maria Teresa Brunsó, Àlex Esteba, Helena Teixidor, Jaume Sitjà, Rosa Teixidor, Josep Antoni Ramon, Maria Vila, Sergi Planagumà, Aurora Ortiz de Zárate, Joan Bartrina, Pilar Busquets i Tià Jordà. Les seves grans línies d'actuació consistiran en reforçar l'organització interna, la participació i el treball en xarxa; establir i afavorir el diàleg i la col·laboració entre els diferents organismes i càrrecs municipals i comarcals i augmentar la iniciativa política i la presència pública també de cares a les municipals.