Les policies locals controlaran conductors de patinets elèctrics i ciclistes

El Servei Català de Trànsit (SCT) coordina la campanya preventiva que per primer cop s'enfoca en els vehicles de mobilitat personal (VMP). Trànsit apel·la en un comunicat a la «bona convivència» dels conductors d'aquests vehicles i de bicicletes amb la resta d'usuaris de la xarxa viària i al «respecte de tots per la normativa establerta».

Des d'ahir dilluns fins al diumenge 12 de juliol en el cas dels conductors de VMP -principalment patinets elèctrics-, es controlaran conductes de risc com circular per voreres i zones de vianants, exceptuant els monopatins, patinets o aparells similars que ho facin a pas de persones; la circulació transportant més persones que places permeses; circular amb auriculars connectats a receptors o reproductors de so; utilitzar dispositius de telefonia mòbil durant la conducció; i la circulació de nit o en situacions amb poca visibilitat, sense que el vehicle disposi de llum ni l'usuari porti roba o elements reflectants.



Testos d'alcohol i drogues

Trànsit recorda que els conductors de VMP estan obligats a sotmetre's a les proves de detecció de drogues i d'alcohol (en aquest cas, no es podrà superar la taxa de 0,25 mil·ligrams per litre d'aire expirat). Pel que fa a l'ús del casc i elements de protecció, es tindrà en compte el que s'estableixi a les ordenances municipals.

La sinistralitat dels VMP no està comptabilitzada a les comarques gironines, però com va informar al seu dia Diari de Girona, un home va morir al febrer per la conducció d'un patinet elèctric a Lloret de Mar.

Pel que fa als ciclistes, es controlarà, entre d'altres, com informa el SCT: circular utilitzant auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so i/o telèfons mòbils; no respectar els semàfors en vermell i els senyals de STOP o cedir el pas; la circulació per zones de vianants i voreres habilitades sense respectar la preferència del vianant; el transport d'un menor de 7 anys sense seient o casc homologat; no utilitzar el casc de protecció; circular en el sentit contrari de la marxa; circular agafat a un vehicle en marxa, sense agafar el manillar amb les dues mans o fent zig-zag entre els vehicles en marxa; circular de nit, sense dispositius d'enllumenat ni la senyalització reglamentària; circular amb presència de drogues a l'organisme i/o no sotmetre's a les proves de detecció d'aquestes substàncies.

Les policies locals també vetllaran perquè els altres usuaris respectin la mobilitat de les bicicletes: els estacionaments de vehicles als carrils bici, vies de ciclistes i zones de reserva d'estacionament de bicis sense autorització; la circulació dels vehicles de dues rodes pels carrils bicis i les vies de ciclistes; i no respectar la prioritat de pas dels ciclistes en un carril bici, un pas de ciclistes o un voral senyalitzat.

A la darrera campanya preventiva centrada en ciclistes, feta el juliol de 2019 a Catalunya, es van fer 850 controls i es van imposar 700 denúncies a ciclistes, i 86 a altres usuaris. De les primeres, 382 eren per distraccions, 316 per conductes de circulació de risc i 2, per infraccions d'estacionament.



Sinistralitat

Durant el primer semestre de 2020, ha mort un ciclista i un conductor VMP a les comarques de Girona. Va ser el primer accident de trànsit mortal de l'any, en una pista forestal del massís de les Gavarres. A Catalunya, en total han mort quatre ciclistes, igual que en el mateix període de l'any passat. En tot el 2019, van morir 14 ciclistes, i a les comarques gironines, en van morir quatre.