Reforç als geriàtrics amb1.800 professionals de cara a la tardor

La consellera de Salut, Alba Vergés va anunciar ahir un pla de contingència del Govern per dotar de més «musculatura» les residències de gent gran davant una eventual segona onada de covid-19 a la tardor. Concretament, finançarà la contractació de 1.800 nous treballadors, com gerocultors i auxiliars, incrementant un 15% la ràtio de treballadors als centres. A banda, també es reforçarà l'atenció als residents amb prop de 450 professionals sanitaris des de l'Atenció Primària, 163 metges i 270 infermeres. Altres mesures del pla de contingència que s'aniran implementant per preparar els centres inclouen tractar un sol positiu com un brot –caldrà fer prova PCR a tot l'entorn–, reservar llits per aïllar casos i tenir material de protecció.