S'incendien dos vehicles en marxa a Cornellà i Pont de Molins

Aquest matí s'han produït l'incendi de dos vehicles mentre aquests estaven en marxa.

El primer ha tingut lloc a Cornellà del Terri, un vehicle ha començat a cremar i s'ha col·locat al marge de la via. Aquí les flames han destrossat totalment el cotxe. Els Bombers hi han derivat quatre dotacions i quan hi han arribat tots els ocupants ja eren fora i no s'han hagut de lamentar ferits.

A conseqüència de l'incendi, també ha cremat una mica de vegetació del marge de la carretera. Arran dels fets s'ha donat pas alternatiu a la carretera fins cap a les dues de la tarda.

Un usuari de la carretera ha immortalitat el moment del foc:

L'altre incendi ha estat quan faltaven set minuts per les onze del matí, els Bombers s'hi han desplaçat perquè un cotxe que s'ha aturat davant d'una àrea de servei de l'N-II al seu pas per Pont de Molins estava cremat. Tampoc hi ha hagut ferits i el vehicle, ha quedat cremat. A les dotze ja s'ha donat el foc per apagat.

En ambdós focs, també s'hi han desplaçat els Mossos d'Esquadra i el SEM.