Acaben els ajuts de la PAC a Girona amb un últim pagament de 50.000 €

Els agricultors i ramaders de les comarques de Girona han rebut 49.582 euros de l'últim pagament dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) del 2019 que ha abonat el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat.

Segons va comunicar el Departament ahir, el pagament –abonat en data de 26 de juny– s'ha elevat a més d'un milió d'euros (1.019.620) per a tot Catalunya, d'un total de més 264 milions anuals que des del 2 de desembre han anat rebent agricultors i ramaders en deu pagaments.

Gran presència del sector boví

Així, doncs, han finalitzat aquestes línies d'ajuda de gairebé 40 milions a la província des del desembre, dels quals el 54% han estat en forma d'ajuts de pagament bàsic, un sistema desacoblat a la producció i que constitueix el suport més important a la renda dels agricultors. En segon lloc, destaquen els ajuts vinculats a les pràctiques beneficioses pel medi ambient (27,5% de l'import total de l'any). Quant a la tipologia d'explotacions, destaquen les granges bovines per a la producció de llet i manteniment de vaques alletants així com les de bestiar boví d'engreix nascuts fora de l'explotació, que engloben el 12% de les ajudes.

Alt Empordà, el més beneficiat

Segons es desprèn de les dades del Departament, la comarca que li ha tocat la proporció més gran del pastís és l'Alt Empordà, ja que el 40% de l'últim pagament (20.000 euros) ha anat a parar a explotacions de la comarca. De tot l'any, també és a l'Alt Empordà on es concentra més part de l'import, una quarta part dels ajuts (10 milions). La segona comarca més beneficiada és el Baix Empordà, que des del desembre ha rebut més de 6 milions, seguida del Gironès (5,2 milions) i Ripollès (4,68 milions).

A favor del medi ambient

La segona línia d'ajuts més majoritària és per a les pràctiques beneficioses per al clima i el medi ambient, conegut també com a «pagament verd» o « greening». A comarques gironines representen el 27,5% del total dels ajuts, 10,7 milions. Es tracta de pràctiques com la diversificació de conreus, manteniment de les pastures permanents i comptar amb superfícies d'interès ecològic. En aquest sentit, la major part de les explotacions d'una superfície entre 10 i 30 hectàrees de terres de conreu han de cultivar un mínim de dues tipologies diferents de cultiu. En el cas de les superfícies superiors a 30 hectàrees, almenys tres. A més, també s'han de respectar unes proporcions determinades: el cultiu principal no pot suposar més del 75% i els dos principals junts no més del 95%. Les superfícies d'interès ecològic de més de 15 hectàrees de conreu han de comptar amb un mínim de terres de guaret (un 5% de la superfície cultivada) i/o de determinades lleguminoses.