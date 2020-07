Es declaren dos incendis agrícoles a Llagostera

Llagostera ha estat aquest migdia el focus de dos incendis agrícoles a Llagostera. .



Els Bombers han rebut l'avís del primer que ha tingut lloc a l'altura del quilòmetre 9 de la carretera C-65 a Llagostera en sentit Platja d'Aro. Concretament, han cremat 6.500 metres quadrats de matolls i camp. Les flames han afectat una zona propera a tocar la carretera.



A banda de dues dotacions terrestres també hi ha treballat l'helicòpter per rematar les flames. Aquest ja s'ha donat per apagat, l'avís del foc ha estat quan passaven dos minuts de la una del migdia.



A poca distància, a la zona de Can Matalí, a prop de la costa de l'Alou també s'ha declarat un altre incendi en un camp de cereals. Aquí hi han treballat des de dos quarts d'una del migdia els Bombers amb vuit dotacions i l'helicòpter, però a quarts de dues, informaven que ja tenien el foc encerclat. Finalment, s'ha donat per extingit cremant finalment 1,3 hectàrees. Finalment també una part de les flames han afectat zona forestal propera.





Aquest migdia hem extingit dos incendis de vegetació (avisos 12h i 12.25h) a #Llagostera #Gironès. Han cremat 6.500 m2 de rostolls en el primer, i 1,3 HA en el segon que hauria afectat també una petita part de massa forestal #bomberscat @agentsruralscat @mossos @adfcat pic.twitter.com/Cc6dCyyrr9 — Bombers (@bomberscat) July 8, 2020

Els focssegons les primeres informacions. Els Agents Rurals s'encarreguen de la investigació de les causes.