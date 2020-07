Denuncien traves per la regularització dels joves migrats majors d'edat

La sentència 1155/2018 del Tribunal Suprem que, segons els joves migrats sols, «posa traves» per renovar el seu permís de residència quan han complert la majoria d'edat, s'ha començat a aplicar.

Fins ara, els joves havien d'acreditar que tenien mitjans de vida suficients per subsistir al territori. Ara, en canvi, hauran d'acreditar mitjans de vida propis que representin el 100 per cent de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), que representa, actualment, gairebé 6.500 euros anuals.

Segons el col·lectiu, aquesta situació els aboca a una incertesa documental important. Expliquen que a la pràctica «els obliga a trobar una feina de com a mínim per un any i amb una jornada laboral completa». Així mateix, remarquen que s'hi han començat a trobar enmig d'una situació de crisi socioeconòmica amb múltiples dificultats per trobar feina.

A Girona, el grup de joves del Programa d'Inserció Laboral (PIL) Riu Ter, que actualment viuen en pisos gestionats per la DGAIA, han rebut la notícia com un «gerro d'aigua freda».

El cas del PIL Riu Ter a Girona

A part d'assistir diàriament a l'aula d'acollida del recurs residencial i realitzar múltiples cursos formatius, els joves tutelats de l'aula asseguren que busquen feina de «manera incansable» però que la conjuntura actual els ho dificulta. Així mateix, afirmen que serà encara més complicat quan en el moment de renovar la seva residència es resolgui la petició com a no favorable. «Sense papers no podem treballar, i sense treballar no podem viure a Catalunya», manifesten.

Entre les diferents conseqüències de vulnerabilitat social a causa de l'aplicació de la sentència, l'aula d'acollida remarca que es poden produir extradicions. Els joves «tenen por de l'extradició, que ningú se'ls escolti i a sortir en els mitjans de comunicació».