Les dissolucions matrimonials cauen un 14,2% durant el primer trimestre a Girona

Les dissolucions matrimonials han caigut a les comarques gironines durant el primer trimestre de l'any. Han disminuït en un 14,29 %. Aquí hi ha comptats tant els divorcis com les separacions i les nul·litats matrimonials.

En total entre el gener i el març s'han tramitat 402 demandes, mentre que en els primers tres mesos de l'any passat en van ser 469.

El rei de les dissolucions segueix essent el divorci. En total, els jutjats gironins han tractat fins a 387 demandes, mentre que en el primer trimestre de l'any passat en van ser 449. S'ha de dir que majoritàriament es tracta de divorcis de mutu acord (245) mentre que els no consensuats s'han elevat fins als 142.

Quant a les separacions, el primer trimestre de 2020 gairebé se n'han registrades 14, cinc menys que l'any passat.

Hi ha una figura de dissolució matrimonial que s'ha donat entre el gener i el març, que normalment no té massa tirada, es tracta de la nul·litat. Enguany, de moment, n'hi ha hagut un cas.

El Consell General del Poder Judicial especifica que en l'informe del primer trimestre d'aquest any a conseqüència de la crisi sanitària i la declaració de l'estat d'alarma es van comptabilitzar només fins al 14 de març i no fins al 31.

Si s'analitzen les dades per partits judicials, es pot veure com als jutjats de Girona estan al capdavant amb 125 divorcis i sis separacions. Seguits dels de Figueres, amb 76 divorcis i tres separacions. El segueix el partit judicial de Santa Coloma de Farners, amb 50 divorcis i una separació.

A Espanya, les demandes de dissolució matrimonial també han experimentat una baixada, en aquest cas del 18,5% durant el primer trimestre de l'any. Per tant, Girona se situa per sota de la mitjana.

En el conjunt de l'Estat, l'informe elaborat pel Servei d'Estadística del Consell General de Poder Judicial, posa de manifest una tendència a la baixa que es manté en els últims anys.

Concretament, s'han presentat 13.690 demandes de divorci consensuat, un 16,6 % menys que les presentades en el primer trimestre de 2019. Mentre que de no consensuades, se n'han tramitat 9.290, un 20,4% menys. Pel que fa a les demandes de separació, se n'han tractat 660 als jutjats espanyols, un 26,7 % menys que el 2019. Mentre que de no consensuades, en seu judicial se n'han tractat 335, un 23 per cent menys.

En total a Espanya s'han presentat 23 demandes de nul·litat, un 32,4% menys a les presentades en el primer trimestre de 2019.