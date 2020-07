Girona trenca la bona ratxa i suma una mort

Després de cinc dies sense notificar cap defunció per covid-19, la Regió Sanitària de Girona en va sumar una de nova, segons va informar Salut, ahir. La defunció va tenir lloc a un hospital gironí el dijous de la setmana passada. Cal tenir present que les xifres definitives tarden dies a concretar-se, ja que s'actualitzen a través d'informacions que arriben per diverses vies. Respecte als contagis, ahir Salut en va sumar onze de nous. El mateix informe especifica que, sis d'aquests, han tingut lloc a residències. D'aquesta manera, els geriàtrics gironins ja sumen un total de 1.698 persones infectades pel virus. Segons l'informe retrospectiu de casos diaris, dilluns se'n van diagnosticar sis i la resta daten de dies anteriors. En aquest context, els hospitals gironins van donar dues altes més.



Situació als hospitals

Malgrat que els casos confirmats per coronavirus a Girona van augmentant dia rere dia, fet que evidencia que el virus segueix ben actiu, la situació als hospitals està bastant calmada i sota control. Això demostra que, en general, les persones que es contagien no arriben a desenvolupar quadres clínics greus que requereixin hospitalització

Sense anar més lluny, l'hospital Jorsep Trueta no té cap pacient ingressat a planta, però sí que en té dos de crítics a l'UCI. Des d'una visió global, segons ha pogut saber aquest diari, a la Regió Sanitària de Girona hi ha nou pacients ingressats pel virus i un altre pendent dels resultats de la prova. A part dels crítics del Trueta, la resta evolucionen millor: n'hi ha dos al Santa Caterina, un a Blanes i dos a Figueres –es desconeix el centre sanitari on estan ingressats els dos restants.

D'altra banda, la Fundació Salut Empordà va informar que des de divendres s'han diagnosticat cinc casos nous i s'ha contagiat un sanitari de l'entitat.