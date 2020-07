El Govern invertirà 4,8 milions en la construcció de dues escoles a Girona

El Govern ha aprovat una inversió de 6.819.000 euros per a la construcció i ampliació de quatre escoles (dues d'elles a Girona), en el marc de diversos convenis que tindran vigència fins al 2023. L'aportació es destinarà a la subscripció d'acords de col·laboració del Departament d'Educació i els ajuntaments de Castell-Platja d'Aro, d'El Palau d'Anglesola, de Vilablareix i de Santa Maria de Palautordera.

El conveni entre Educació i l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro tindrà un import total d'1.742.000 d'euros d'aportació del Departament per a l'execució de les obres per a la nova construcció de l'Escola Fanals d'Aro, d'una línia. El conveni que el Departament signarà amb el consistori de Vilablareix serà per l'execució de la construcció de l'Escola Madrenc, de dues línies, i suposa una aportació de 3.250.000 euros. Aquest nou edifici substituirà l'antiga escola d'una línia que havia quedat petita i no podia ampliar-se. El projecte executiu l'assumirà l'Ajuntament de Vilablareix, tal com ja s'havia acordat amb el Departament d'Educació.

Amb l'Ajuntament d'El Palau d'Anglesola se signarà un conveni per dur a terme les obres d'ampliació de l'Escola Arnau Berenguer, amb una aportació d'1.647.000 euros. Aquesta actuació permetrà agrupar en un sol edifici totes les instal·lacions del centre, a banda d'ampliar-lo per donar resposta a les necessitats d'escolarització.

Finalment, el Departament d'Educació també signarà un conveni amb Santa Maria de Palautordera per a la realització de les obres d'ampliació i reforma de l'aulari de l'edifici d'infantil de l'Escola Fontmartina, amb una aportació de 180.000 euros.