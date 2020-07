Els Mossos detenen una parella per robar dins un domicili de Bescanó

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Bàsica Policial del Gironès – Pla de l'Estany van detenir dissabte a Bescanó un home de 29 anys i una dona de 21 anys, veïns d'Anglès i Salt, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a interior de domicili.

Agents de la comissaria de Salt que estaven realitzant tasques de seguretat ciutadana per la població de Bescanó van rebre l'avís dissabte que es podria estar produint un robatori amb força en un domicili de la població. Quan els Mossos hi van arribar van comprovar que el pany del domicili presentava marques de força. Els agents també van poder aconseguir una descripció acurada de les dues persones que havien accedit al domicili. Uns 15 minuts més tard, a l'altura del carrer Major, els Mossos van localitzar l'home i la dona sospitosos, els van aturar i els van identificar. En el moment d'escorcollar la parella, els van localitzar un tornavís de grans dimensions, l'embellidor del pany, múltiples joies, un clauer, un sobre, algunes monedes i bitllets, etc. dels quals no en van saber acreditar la seva procedència. Amb tots els indicis recollits, els Mossos van detenir la parella com a presumptes autors del robatori amb força.

Els detingut, un d'ells amb antecedents, va passar a disposició del Jutjat d'Instrucció en guàrdia de Girona, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.