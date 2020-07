El Museu del Circ de Besalú ajorna l'obertura fins a la tardor

El Museu del Circ projectat a Besalú no obrirà fins a la tardor. Els responsables d'aquesta iniciativa, Circus Arts Foundation, havien previst l'obertura pel maig d'aquest 2020. La pandèmia, però, ha obligat a ajornar l'estrenat del Palau Internacional de les Arts del Circ mig any més. Mentrestant, els mateixos promotors del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona han anunciat que preveuen celebrar la desena edició de cara al febrer del 2021. Mantindran el format dels anys anteriors i el calendari de representacions.

Tot i així, els organitzadors estan preparant una nova logística en els accessos a la carpa per evitar aglomeracions en les entrades i sortides. Des d'aquest dimarts ja es poden comprar les entrades.

El Museu del Circ ha costat cinc milions d'euros, el 70 % dels quals han estat finançats per la fundació, un 20% per les administracions públiques i el 10% per inversors privats. El museu s'ubicarà a l'antic monestir benedictí de Sant Pere de Besalú. En una primera fase d'obertura està previst que s'exposi entre el 70 i el 80% del fons de la fundació.