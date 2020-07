Pagesos alerten del «mínim històric» de la collita de l'ordi

Els pagesos de comarques gironines alerten que la producció d'ordi d'aquest 2020 esdevindrà un nou «mínim històric» de producció en el conreu d'ordi a les comarques gironines, així com també pel blat destinat al consum humà, segons va comunicar ahir el sindicat d'Unió de Pagesos (UP). Tal com va avançar Diari de Girona fa quinze dies, actualment els preus per tona d'ordi se situen per sota dels registrats en els últims cinc anys i se situen al voltant de 150 euros per tona (l'any passat estava als 179 euros/tona).

En aquest sentit, el president territorial a Girona del sindicat de Joves Agrícoles i Ramaders de Catalunya (JARC), Joaquim Suñer, va apuntar llavors en aquest diari que els preus actuals havien baixat fins al nivell dels de fa 20 anys, quan ara els costos de producció són més elevats. A tot això, se li suma que l'any va arrencar amb les pluges de la borrasca Gloria que ja van deixar els camps gironins negats i van requerir ressembrar-los de nou. La primavera també ha estat «sorprenentment plujosa», segons UP, unes condicions meteorològiques que no convenen al cereal. Finalment, UP també denuncia l'increment dels danys de senglars.



«Una de les pitjors collites»

Segons les dades d'Agricultura, a la província hi ha 20.200 hectàrees destinades al cultiu d'ordi i 10.700 al del blat. Segons UP, s'espera «una de les pitjors collites que hi ha hagut en molt de temps», amb una producció molt inferior a la de l'any 2017, també considerat un mal any. Concretament es van registrar unes 56.322 tones d'ordi, unes 15.000 tones menys que la mitjana dels darrers cinc anys (que és de 71.520 tones). Enguany, amb 425 hectàrees menys de sembra respecte del 2017, els rendiments que estan obtenint els pagesos gironins són d'entre una i 2,5 tones per hectàrea, apunta UP, quan la mitjana del rendiment és de 4 tones. Això suposa una pèrdua de producció superior al 50% de la mitjana dels darrers cinc anys. La producció global de blat a Girona presenta una menor pèrdua de producció, valorada en un 30% de la collita mitjana dels darrers 5 anys (producció de blat total a Girona de 43.653 tones de mitjana) i que situa les estimacions a les 30.500 tones de blat per aquest 2020.