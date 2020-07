Plus de nervis per entrar i sortir del Segrià

Tots els focus estaven posats en el Segrià, a Lleida, comarca confinada a causa d'un rebrot de la malaltia del coronavirus i on ahir 1.692 alumnes van començar les PAU. D'aquests, uns 640 han estudiat en instituts del Pla d'Urgell, la Noguera, la Segarra i les Garrigues però s'examinen a Lleida i, a diferència de la resta, per poder fer les proves van haver de portar el resguard de la matrícula de la selectivitat i un certificat d'autoresponsabilitat.

Tot i aquesta situació doblement excepcional, la consellera de Presidència de la Generalitat, Meritxell Budó, i el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Lluís Baulenas, van destacar l'«absoluta normalitat» amb la qual es va iniciar la selectivitat a Catalunya, marcada per la pandèmia de la covid-19.

El secretari general del CIC, després de visitar dos tribunals a Barcelona i Cerdanyola del Vallès acompanyat del secretari d'Universitats i Recerca, Francesc Xavier Grau, va remarcar que «en les PAU més atípiques de la història, la notícia és la normalitat i el civisme dels estudiants». Enguany, s'ha assolit un rècord de matriculats: 39.904 noies i nois, un 15% més que el 2019.

Baulenas va destacar la «conscienciació» dels joves, que van assistir a les seus complint les mesures de protecció: amb mascaretes, distància, serenor i tranquil·litat per afrontar les proves.

Tornant a la situació del Segrià, alguns dels alumnes que es van desplaçar des de fora de la comarca van assenyalar que haver de fer la selectivitat a Lleida els suposa «un plus afegit» al nerviosisme que ja, de per sí, comporten les Proves d'Accés a la Universitat. Molts d'ells van optar per llevar-se cap a les sis del matí o abans per si es trobaven algun control o retencions a l'hora d'entrar a la capital del Segrià però, en la majoria dels casos, no es van trobar amb aquests problemes. El coordinador de les PAU a la Universitat de Lleida, Xavier Carrera, va dir que el confinament del Segrià no ha afectat la realització de la selectivitat tal com s'havia previst.

