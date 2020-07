La selectivitat més estranya i asèptica enmig del coronavirus

La remor de les veus de centenars de noies i nois concentrats en un mateix lloc, el soroll de la cafeteria plena entre exàmens o de les monedes caient per les màquines expenedores de menjar i beguda als passadissos no es corresponen a aquesta selectivitat, en què la covid-19 ha imposat un ambient ordenat, gairebé silenciós, el gel hidroalcohòlic a fora de cada aula i un complement de vestuari omnipresent, encara que amb variacions de textures i colors: la mascareta sanitària.

Ningú abans havia viscut una selectivitat com aquesta que, per sempre més, es coneixerà com la del coronavirus que al març va obligar a tancar els centres educatius, acabar el batxillerat des de casa, retardar les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) un mes i allargar-les un dia. Això és el que estan fent, des d'ahir i fins divendres, 3.492 estudiants de les comarques de Girona i uns 280 docents encarregats de vigilar que tot funcioni; en ambdós casos, les xifres superen les del 2019: l'alumnat perquè s'hi han inscrit més joves, entre altres raons perquè n'han aprovat més a segon de batxillerat, i el professorat perquè hi ha més tribunals per tal de garantir el distanciament social i reduir els desplaçaments entre municipis.

Aforaments reduïts i controlats

L'excepcionalitat s'ha preparat tant que, al final de la primera jornada, la coordinadora de les PAU a la Universitat de Girona, Manuela Hidalgo, es va mostrar satisfeta de què «tot anés segons el que havíem planificat». Malgrat això –va aclarir–, «amb tantes seus estàs patint una mica més per la incidència que hi pugui haver en qualsevol lloc de Catalunya, ja que ens pot afectar a tots».

Una de les preocupacions era que l'entrada de l'alumnat a primera hora del matí fos «esglaonada i ordenada», pel que les llistes que normalment es pengen perquè cadascú vegi on li toca es van substituir per un sistema «molt pautat i dirigit pels vigilants que ha anat molt bé», va dir Hidalgo.

Els dos metres de seguretat que es mantenen al voltant dels estudiants, que cada dia seuran al mateix lloc, ha fet reduir l'aforament de les aules fins a una vintena d'aspirants als set tribunals habilitats a la UdG i a entre dotze i catorze als onze instituts gironins on també es fan les proves –pels tres de l'any passat– i dels que, segons va subratllar Hidalgo, la Universitat ha trobat «molt bona col·laboració». Ara bé, la dispersió de seus ha complicat la logística de la distribució dels exàmens, que reprodueixen el model d'edicions anteriors excepte perquè donen més opcions per facilitar les coses a l'alumnat que no ha pogut acabar el temari de segon de batxillerat. En opinió de la coordinadora de les proves a la UdG, el fet que molts s'estalviïn d'anar a Girona «els dona més tranquil·litat».

Durant l'hora i mitja de pausa entre unes proves i les altres, a les seus de la UdG alguns joves aprofitaven per anar al centre de la ciutat –potser a casa perquè convé recordar que les cafeteries estan tancades i les màquines precintades– o per descansar i repassar sota una ombra a fora, on s'ha invalidat l'ús d'alguns bancs per evitar massa proximitat; en molts casos, però, seien en grup i sense mascareta. En general, es mostraven tranquils i alleujats per poder-se destapar la cara durant uns exàmens que tenen moltes ganes.

