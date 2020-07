Cremen prop de dues hectàrees en dos incendis agrícoles a Llagostera

Llagostera va ser ahir al migdia el focus de dos incendis agrícoles a Llagostera, que van acabar cremant prop de dues hectàrees. Els Bombers van rebre l'avís del primer foc quan passaven pocs minuts de la una i en poca estona el van poder tenir apagat. Va tenir lloc en un camp, situat a l'altura del quilòmetre 9 de la carretera C-65 a Llagostera en sentit Platja d'Aro. Les flames van destrossar 6.500 metres quadrats. A banda de dues dotacions terrestres també hi va treballar un helicòpter.

A poca distància, a la zona de Can Matalí, a prop de la costa de l'Alou també es va declarar un altre incendi en un camp de cereals. Aquí hi van treballat des de dos quarts d'una del migdia amb vuit dotacions i l'helicòpter. Les flames a més van afectar una zona forestal propera. En total, es van cremar 1,3 hectàrees. Els Agents Rurals s'encarreguen de la investigació de les causes que s'apunten que poden ser accidentals. A lloc també hi va treballar la Policia Local.