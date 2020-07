Detecten un cas positiu de coronavirus en un casal d'estiu de Cassà de la Selva

Un nen del casal d'estiu que organitza el Club Tennis Cassà, de Cassà de la Selva, ha donat positiu en coronavirus. Es tracta d'una persona de fora del poble que participava en aquesta activitat. El cas s'ha comunicat aquest dimecres des de l'Àrea Bàsica de Salut del municipi i posteriorment, l'Ajuntament ha contactat amb l'Agència de Salut Pública per saber quines mesures calia prendre.

De moment, el grup de 12 persones on hi havia el nen infectat hauran d'estar aïllats quinze dies al seu domicili, igual que els seus monitors. Pel que fa a la resta de grups, podran seguir anant al casal igualment perquè no han tingut cap relació entre ells.

Des de l'Ajuntament de Cassà de la Selva han demanat tranquil·litat a la resta d'usuaris del casal i del club de tennis. Segons ha avançat el consistori Salut Pública ha donat llum verda a la continuïtat del casal.

L'alcalde de Cassà de la Selva ha contactat amb els batlles dels municipis veïns, ja que hi ha usuaris de diversos pobles que van al casal de Cassà.

