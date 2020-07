La Generalitat imposarà multes de 100 euros per no dur mascareta

Les mascaretes seran obligatòries a partir d'avui per als majors de 6 anys a la via pública, en espais a l'aire lliure o en interiors oberts al públic amb independència de si es pot mantenir la distància física. Ho va aprovar ahir el govern en la reunió del Procicat, on es va fixar sancions de 100 euros en cas d'incompliment.

La consellera de Salut, Alba Vergés, va defensar en la roda de premsa posterior a la reunió aquesta nova mesura tot subratllant que cal apostar per un «canvi d'hàbits» i «interioritzar» portar la mascareta en sortir de casa: «Tots hem de tenir al cap que som transmissions potencials». Aquesta obligatorietat, però, estarà regulada a diverses excepcions, que la consellera no va concretar i va afirmar que seguiran vigents les que ja ho estaven fins ara. És a dir, en activitats en què era «incompatible», com fer esport o anar a la platja, així com per motius de salut. La norma s'aplicarà a partir dels sis anys i serà aplicable a la via pública, als espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal, tal com va puntualitzar ahir la portaveu del Govern, Meritxell Budó.

Vergés tampoc va concretar si s'hauria de dur-ne a la sorra de la platja, un dels supòsits que aixeca més interès, i es va remetre al document de preguntes freqüents que publicarà Protecció Civil. La consellera també va passar de puntetes sobre l'afectació pels alumnes que s'examinen de selectivitat, i va puntualitzar que tot i que als casals d'estiu s'haurà d'anar amb mascareta per norma general, si es fa una activitat «incompatible» amb el seu ús se'n podrà prescindir. Això, però, va ser desmentit unes hores després pel subdirector general de Coordinació de Salut Pública, Xavier Llebaria, durant la presentació del comitè de seguiment del coronavirus. Llebaria va assegurar que en casals i escoles d'estiu els grups eren estables i que no calia mascareta. També va indicar que «evidentment» no s'hauria d'utilitzar mentre es prengui el sol a platges i piscines. Vergés va dir durant el comitè que la mesura no contempla aplicar controls de seguretat per garantir-ne l'ús.

El ministre de Sanitat Salvador Illa va avalar la mesura del Govern en declaracions a Catalunya Ràdio, i va dir que «no em sembla malament, si al Govern li sembla oportú, que reforci aquesta mesura». La norma entrarà avui en vigor, i les sancions per l'incompliment de la mesura es regularan per la Llei de Salut Pública.

Efecte no avalat científicament

El cap de Malalties Infeccioses de l'hospital Vall d'Hebron, Benito Almirante, va constatar ahir que l'obligatorietat de la mascareta a l'aire lliure «no té una evidència científica clara» al darrere. «Si aquesta mesura és molt important, per què no s'aplica a tot el territori espanyol o a tot el món? Què passa amb un ciutadà que passa la frontera i té dues normatives diferents?», va preguntar en declaracions a TV3 Almirante, que va indicar que no coneix l'argumentari del Govern per prendre aquesta decisió, «i menys en aquest moment en què el 95 o el 98% del territori està amb taxes d'infecció molt baixes». A parer seu, és una mesura «arriscada» perquè no s'ha pres en cap altre territori proper.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus