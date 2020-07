L'atenció pediàtrica d'Olot es concentra

A partir de dilluns, tota l'assistència a la població pediàtrica que es realitza des de l'atenció primària a la ciutat d'Olot es concentrarà al Consultori Local Olot Nord, situat a l'avinguda de Girona, 53, al barri de Sant Miquel. Per la seva banda, el Centre d'Atenció Primària Garrotxa, situat al passeig de Barcelona, concentrarà tota l'atenció sanitària a l'adult. Aquesta reorganització serà provisional durant l'estiu i es revalorarà la recuperació de la dinàmica habitual passat aquest període.

La reorganització de l'atenció primària del municipi d'Olot respon, d'una banda, a la decisió de posar en marxa el Consultori de Sant Miquel i, de l'altra, de garantir els requeriments de seguretat que dicten les autoritats sanitàries en relació amb la covid-19.



Circuit diferenciat

La principal mesura és mantenir un circuit diferenciat per als pacients que van al centre amb patologia respiratòria compatible amb el coronavirus SARS-CoV-2. Aquest tipus de pacients han d'estar en una zona diferenciada de la resta per evitar contagis i han de ser atesos per un equip específic de professionals que han d'anar protegits amb els equips de protecció individual (EPI). Les petites dimensions del Consultori Local Olot Nord i les característiques de l'equip assistencial fan impossible poder mantenir circuits diferenciats per als pacients sospitosos de tenir covid-19. És per aquest motiu, que s'ha decidit organitzar l'assistència en funció de l'edat dels pacients i concentrar a Olot Nord l'atenció als nens i nenes de 0 a 14 anys, una població que, a més, no està tan afectada pel coronavirus SARS-CoV-2. D'altra banda, aquest canvi permet alliberar quatre consultes a la planta baixa del CAP Garrotxa.

Aquesta mesura s'adopta de manera provisional fins al 30 de setembre, moment en què es revalorarà la situació. En funció de l'evolució de la covid-19 es decidirà si cal allargar més aquesta reorganització o si ja es pot reprendre l'activitat d'adults.