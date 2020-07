La Garrotxa, amb una taxa de 17 morts per cada 100.000 habitants, és la comarca gironina que més ha patit les conseqüències tràgiques de la pandèmia de coronavirus. La mortalitat per la Covid-19 hi ha estat gairebé vuit vegades superior a la de l'Alt Empordà, amb una taxa de 2,68.



En aquesta il·lustració es pot comprovar l'evolució dels efectes de la pandèmia a les comarques gironines des de finals de febrer fins aquesta setmana