El Patronat de Turisme Costa Brava Girona llança una campanya publicitària extraordinària per captar públic francès

La Costa Brava i el Pirineu gironí seran una de les destinacions amb més presència als mitjans de comunicació francesos amb la nova campanya publicitària que el Patronat de Turisme ha iniciat aquest dijous. Es tracta d'una campanya extraordinària que vol reforçar el mercat francès de cara a aquest estiu per reactivar una temporada atípica a causa del coronavirus. La campanya es titula 'Les vacances són per desconnectar-connectar'. Amb això es vol difondre la idea que el territori gironí és un bon lloc per allunyar-se de les dinàmiques del dia a dia i oblidar-se de les preocupacions de la pandèmia però una destinació connectada per carretera amb França.

L'objectiu és convidar al públic familiar francès per tal que vingui a la demarcació gironina i realitzi tot tipus d'activitats: gastronòmiques, esportives, naturals i culturals. La campanya té un cost de249.915 euros i s'allargarà fins el 31 d'agost. Durant els pràcticament dos mesos que durarà es podrà veure en diversos formats.

Per una banda, s'emetrà en els sis canals de televisió del grup TF1 (TMC, TFX, TF1, LCI, TV Breizh i Ushuaïa TV) i a Disney Channel i Disney Junior. Aquests canals difondran un clip de vint segons i convida als espectadors a una àrea web on es difonen continguts de l'oferta turística. Pel que fa als diaris, també es publicarà publicitat als portals digitals de les capçaleres de referència a França.

En l'àmbit digital, la campanya també es podrà veure en portals turístics de cercadors i guies com ara eDreams, Logitravel, Lonely Planet, TripAdvisor, entre d'altres. En aquest es combinarà la redacció d'articles amb l'elaboració de butlletins de notícies i publicitat a través de bàners per cridar l'atenció dels visitants.

A més, el Patronat de Turisme també ha destinat una part de la campanya als suports tradicionals amb la instal·lació d'imatges publicitàries de la destinació en 75 pantalles digitals de ciutats grans properes a Girona com ara Tolosa de Llenguedoc, Montpeller o Perpinyà.