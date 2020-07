Quatre mesos de discapacitat intel·lectual a casa sense el suport expert del centre de dia

La declaració de l'estat d'alarma per la covid-19 a mitjans de març va deixar a casa persones amb discapacitat que acudeixen a centres de dia on reben suport especialitzat, i en aquells casos que poden coincidir amb usuaris de residències encara hi continuen. Fa gairebé quatre mesos, doncs, que aquest col·lectiu ha deixat de rebre una sèrie de serveis que milloren la seva qualitat de vida i les famílies estan indignades per la situació, que els suposa una sobrecàrrega i temen que s'allargui.

Aquest problema afecta la quinzena de gironins amb discapacitat intel·lectual que la Generalitat no autoritza a tornar al Centre d'Atenció Especialitzada de la Fundació Ramon Noguera a Sarrià de Ter. Es tracta de joves a partir de divuit anys i adults que al març van perdre el suport diürn que rebien a l'equipament, i que no han recuperat després d'aixecar-se l'estat d'alarma sanitària.

La Conselleria de Treball, Afers socials i Famílies ha rebutjat dues alternatives ofertes per la Fundació Ramon Noguera, que tenen l'informe favorable dels Serveis Territorials del Departament: un pis catalogat com a residencial i una instal·lació que habitualment s'utilitza com a servei de teràpia ocupacional, al barri de Montilivi de Girona; en tots dos casos, el fet que els espais estiguin tipificats per a altres usos ha motivat el rebuig de la Generalitat. Cal veure si en una reunió que les dues parts mantindran demà s'acorda, finalment, una solució.

De moment, els familiars interpreten l'actitud de l'administració com una «falta de sensibilitat» que «afecta les persones més febles de la nostra societat, les persones discapacitades».

«Tristor»

El pare d'una usuària de l'equipament de Sarrià de Ter, Albert Falgueras, va explicar que el centre de dia ofereix recursos com una sala d'estimulació multisensorial, logopeda, piscina, jardí o la possibilitat de fer teràpia amb cavalls i gossos; una sèrie de serveis que les famílies no poden oferir a casa. En el seu cas concret, a mesura que han passat els mesos, la família ha detectat «tristor» en la seva filla, la Laia, que té la síndrome de Rett.

Davant la negativa d'Afers socials a les propostes de la Fundació Ramon Noguera, les famílies dels usuaris diürns del centre de Sarrià de Ter –que tanca a l'agost– pateixen perquè un rebrot de la malaltia a la tardor allargui la situació encara més. Albert Falgueras va indicar que «entenc perfectament les decisions de la Generalitat, però no que rebutgi les alternatives donades per la fundació amb el vistiplau dels Serveis Territorials de Girona»; «és un tema de voluntat política –va afegir–, si els hotels es van utilitzar, per què no les opcions donades per l'entitat?».

La impossibilitat d'acudir als centres de dia per a persones amb discapacitats també afecta altres organitzacions, com la Llar Oxalis, de Girona. L'última comunicació oficial que van rebre les famílies data del 16 de juny, amb un escrit que les informava d'una visita del Departament de Salut i de la decisió de mantenir la suspensió del servei diürn «per evitar la possibilitat de contagi» de la covid-19.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus