Sant Joan les Fonts contracta vigilància nocturna per queixes pel consum d'alcohol al carrer

L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts (Garrotxa) contractarà vigilància nocturna per a aquests mesos de juliol i agost. La mesura presa pel govern municipal busca garantir la convivència i el compliment de la normativa i les ordenances ara que es passa més temps al carrer. Aquesta decisió arriba després de les queixes reiterades de ciutadania del Barri Vell de Sant Joan per molèsties i aldarulls a altes hores de la matinada. Per aquesta raó, segons informen en un comunicat, s'endurirà el control al consum d'alcohol a la via pública.

En aquest sentit, a banda de la contractació d'aquest vigilant, el consistori recorda que té eines com l'Ordenança de Convivència i Via Pública que no permet el consum de begudes fora de l'establiment en el qual s'expenen. A més, la normativa recalca que correspon als propietaris dels negocis fer el control que les begudes que s'estan consumint fora del local o de les terrasses autoritzades.

L'article 15 d'aquesta ordenança, aprovada el 12 de juny del 2017, contempla que si el consum d'alcohol provoca insalubritat o genera molèsties greus als veïns, la infracció serà considerada greu. També es considera infracció greu la permissivitat reiterada en el descontrol de les mesures que es regeixen dins la normativa municipal.

L'Ajuntament comunica que avisaran sempre que calgui els Mossos d'Esquadra perquè aixequin acta de la situació de vulneració d'aquesta normativa. La sanció pot arribar als 300 euros.