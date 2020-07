El trànsit a l'AP-7 continua creixent quan queda un any per a la fi dels peatges

El trànsit al tram gironí de l'AP-7 continua creixent quan queda poc més d'un any per a l'aixecament dels peatges, previst pel 31 d'agost de 2021, que és la data en què finalitza la concessió a Abertis. Segons les dades del ministeri de Transports, en el conjunt de l'any 2019 van circular pel tram entre Montmeló i la Jonquera una mitjana de 48.243 vehicles al dia, fet que significa un increment d'un 1,07% respecte a l'any 2018. D'aquests, 11.455 eren vehicles pesats, és a dir, camions. A l'inici d'aquest 2020 -just abans que esclatés la pandèmia de la covid-19- la tendència seguia a l'alça, ja que durant el mes de gener es van registrar 38.921 vehicles diaris, el que suposa un augment del 4,78% respecte al mateix mes de 2018.

D'aquesta manera, i malgrat la caiguda en picat de circulació que haurà suposat la crisi i el confinament pel coronavirus -el Ministeri de Transports encara no disposa de les dades a partir del mes de febrer-, el tram gironí de l'autopista ha seguit fins ara amb un rendiment a l'alça, en la mateixa línia dels darrers anys. Els mesos de 2019 en què va obtenir un major volum de vehicles van ser els de vacances, juliol i agost, superant els 62.000 i 70.000 vehicles diaris respectivament. Tot i això, el trànsit durant el mes de juliol va ser un 1,4% inferior al del mateix mes de l'any anterior, mentre que durant l'agost va ser un 2,61% superior.

De tots els mesos de l'any, desembre de 2019 va ser quan es va registrar un increment més elevat del volum de vehicles, ja que van augmentar un 7,27%. En canvi, al maig va ser quan es va registrar una major caiguda, del 4,8%. En xifres generals, els mesos de gener i febrer van ser els que van registrar un menor volum de circulació, ja que en ambdós casos es van quedar per sota dels 40.000 vehicles diaris.

Ja fa anys que el trànsit diari al tram gironí de l'AP-7, que connecta amb França, va a l'alça. Tot i que durant els anys posteriors a la crisi econòmica de 2008 la infraestructura va experimentar un descens en el nombre de vehicles, a partir de 2013 es va començar a recuperar el trànsit, especialment en el cas dels vehicles pesats. Hi va contribuir, de forma particular, l'entrada en vigor de la prohibició que els camions de quatre o més eixos puguessin circular per l'N-II a les comarques gironines -degut, sobretot, a la seva perillositat-, que va fer que el nombre de vehicles que circulen per l'AP-7 gironina hagi crescut en els darrers anys.

Així, entre 2013 i 2018 el trànsit diari de tot tipus de vehicles a l'AP-7 entre Montmeló i la Jonquera va augmentar un 18%, mentre que en el cas dels camions es va disparar fins a un 40%.

D'altra banda, també va contribuir a augmentar el trànsit de l'autopista l'entrada en funcionament del sistema d'accés ràpid RondaGi, que permet circular de forma gratuïta entre els peatges de Fornells de la Selva i Vilademuls, estalviant així l'entrada de vehicles a la ciutat de Girona.

A partir del 31 d'agost de l'any que ve, tanmateix, començarà una nova etapa per a l'AP-7 gironina. S'acaba la concessió a Abertis i el Govern espanyol ja ha anunciat que no la renovarà, de manera que deixaran d'estar en vigor els peatges, tal com ja ha succeït en altres trams de la via. Tot i això, no es descarta que es pugui acabar imposant algun altre sistema de pagament per a garantir el manteniment de la infraestructura, tot i que encara no s'ha fet cap anunci en aquest sentit.