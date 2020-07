Treball proveeix allotjament als joves de la tancada a la UdG

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va anunciar ahir que ha trobat allotjament i una «solució educativa» per als 34 joves que van participar a la Tancada per Drets a la Universitat de Girona. Aquesta protesta pretenia denunciar la desprotecció dels joves migrats a l'arribar a la majoria d'edat.

Després del desallotjament a causa del coronavirus, el Departament va habilitar l'Alberg Cerverí de Girona per poder-los acollir a l'espera de solucions definitives. Des de l'assemblea de la Tancada, promoguda per les organitzacions antiracistes de la ciutat, s'ha reclamat «pa, sostre, papers i treball» per tots els joves migrats sols.

Després de diferents reunions amb la Generalitat, la Subdelegació del Govern i l'Ajuntament de Girona, informa el Departament, s'ha aconseguit «un recurs residencial per a tots», estudiant de manera individualitzada cadascun dels casos.

Situació d'emergència

La DGAIA (Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència) s'ha compromès a fer un seguiment dels 34 joves a través de diferents empres com la Fundació Cepaim o Suara, que busquen ara una solució habitacional d'emergència mentre es troba la definitiva.

Malgrat tot, en declaracions al Diari de Girona, Adrià Feliu, membre del grup de suport a la tancada, apunta que una de les majors complicacions amb la qual es trobaran a partir d'ara és la sentència 1155/2018. «No s'està renovant el permís de residència a ningú que no pugui justificar el 100% de l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples) durant el primer any». És a dir, la quantitat de diners que l'Estat estima que són necessaris per viure, actualment uns 6.550 euros anuals.

Segons Feliu, «que s'hagi de justificar per mitjans propis dificulta molt la regularització dels joves», que fins ara, i especialment els joves tutelats i extutelats, rebien l'ajuda del centre o de l'Àrea de Suport al Jove per fer-ho.

