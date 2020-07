Afers socials permet obrir el centre de dia de Sarrià en un altre espai de la Fundació Ramon Noguera

Treball, Afers socials i Famílies ha autoritzat la Fundació Ramon Noguera a utilitzar el servei de teràpia ocupacional de Montilivi, a Girona, per atendre les persones amb discapacitat intel·lectual que no poden anar al seu centre de dia a Sarrià de Ter des del març. L'entitat va rebre el vistiplau ahir al matí, després de fer-se pública la queixa de les famílies de la quinzena d'usuaris perjudicats per la suspensió del recurs.

La vicepresidenta de la fundació, Pepita Perich, va explicar que, dimecres a la tarda, la Conselleria els va demanar una documentació que ja havien presentat a finals de maig. Llavors, li van proposar dos espais alternatius per poder reobrir el centre de dia després del confinament i evitar el contacte amb els usuaris de la residència on està integrat –prevenint, així, les possibilitats de contagi de la malaltia de la covid-19.

L'entitat va preveure el retorn quan el col·lectiu afectat ja feia més de dos mesos que estava a casa, i ho va fer «controlant aforament i mesures sanitàries –va subratllar Perich– però s'ha anat demorant». Finalment, a primera hora d'ahir van rebre una trucada del Departament per confirmar-los que podien utilitzar el centre ocupacional de Girona. «Benvingut sigui, però s'ha anat bastant tard», va lamentar la vicepresidenta de la Fundació Ramon Noguera, qui va aclarir que les activitats es poden reprendre avui mateix perquè fa temps que ho tenen tot a punt, així que només cal reubicar el personal.

Per la seva banda, des de la Conselleria van informar que el vistiplau es va donar dimecres a la tarda després que el seu servei d'Inspecció fes una valoració positiva de l'espai ofert i de demanar documentació complementària, com ara plànols. El dictamen positiu –van indicar– certifica que al recinte de Montilivi poden mantenir-se les mesures de prevenció sanitàries pel coronavirus.

Amb relació a les queixes de les famílies del centre de dia, publicades ahir a Diari de Girona, l'administració va remarcar que «hem de valorar cas per cas» i assegurar «que els serveis es presten amb totes les garanties», tant pel que fa als usuaris com als professionals que hi treballen.

Aquest migdia, representants dels familiars tenen concertada una reunió amb un responsable de la Secretaria d'Afers socials i Famílies de la Generalitat a Girona, a la qual els acompanyarà –per tal de donar-los suport– el president de la Fundació Ramon Noguera, Salvi Amagat.

Pel que fa a la convivència dels serveis de centre de dia i ocupacional, Pepita Perich va explicar que es compaginaran sense superar l'aforament permès a les instal·lacions de Montilivi; de fet, va afegir, la seva planificació hauria permès recuperar l'atenció diürna el mateix dia que es va reobrir el servei d'ocupació, el 22 de juny. «El problema –va dir– seria si no tinguéssim una alternativa».