Asetrans lluita amb adhesius contra l'intrusisme professional

L'Associació de Transports de Girona Asetrans, que agrupa 450 empreses i 3.000 vehicles, ha iniciat una campanya per marcar els seus camions i autobusos amb 6.000 adhesius identificatius per reivindicar la «seguretat, professionalitat i confiança» davant de les empreses que treballen amb personal no qualificat. Des de l'associació recomanen que es treballi sempre amb empreses consolidades que tinguin una bona gestió al darrere, i critiquen durament l'intrusisme professional que hi ha en el sector.

El director de l'associació, Jordi Esparraguera, explica que la mesura de marcar els vehicles amb adhesius servirà per garantir «més seguretat pel client final i per l'administració», perquè en veure la marca Asetrans «saben que som una associació consolidada i fiable». Un dels motius que ha empès Asetrans en portar a terme aquesta acció és «l'intrusisme que patim, sobretot en el transport de mercaderies», lamenta Esparraguera. Segons assenyala el representant de l'entitat, en època de crisi -com la patida durant el coronavirus- és quan es fa més palesa aquesta situació, i per tant recomanen a tothom que treballi «amb empreses consolidades, ben gestionades i que s'assegurin una legalitat».

A més, des del sector també lamenten des de fa temps que anar a buscar costos més baixos en països com els de l'Est genera competència deslleial i precaritza el sector. «Ho hem denunciat i demanem solucions: el 45% del cost d'una empresa és el personal, el factor humà és un dels principals actius, el transport no es mou sense persones, que són qui aporten valor i donen la cara pel nostre client», assenyala Esparraguera.

Durant el pic de la pandèmia, el sector dels transports va patir una davallada important, però tot i això va ser dels pocs que va poder continuar treballant. És per això que es reivindiquen com una activitat imprescindible, ja que si s'aturés, «s'aturaria tot».