En conflicte entre caçadors i Govern de la Generalitat, en via de solució

L'amenaça de vaga d'escopetes per la pujada de sancions de cacera de la nova llei 5/2020 de 29 d'abril sembla quedar cada cop més diluïda gràcies als avenços de la taula de treball entre el col·lectiu caçador i el Govern català, després de dos mesos en marxa. Les negociacions aborden diferents fronts: més concreció de les accions sancionables, facilitats pels gossers, divulgació a les escoles, formació específica pels agents rurals sobre maltractament animal i protocol de defensa dels atacs d'activistes animalistes.

A la província de Girona, a més, els serveis territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) estan estudiant com desenvolupar una metodologia per fer un recompte i un cens específic de les zones més conflictives pels danys que causen els senglars, com ara les Gavarres, Rocacorba i la zona de Sant Gregori, segons va explicar a Diari de Girona el president de la territorial gironina, Josep Blanquera.

Així, es podrà saber quina densitat de fauna salvatge hi ha a cada època de l'any i quines mesures de prevenció poden prendre els agricultors. Es tracta d'una actuació que, segons el president de la Federació Catalana de Caça (FCC), Sergio Sánchez, «ha funcionat molt bé a les Terres de l'Ebre». Malgrat que la negociació vagi ben encaminada, l'amenaça a vaga no ha desaparegut del tot. «S'haurà d'esperar al 5 de setembre, que es farà reunió de les territorials de tot Catalunya», assenyala Blanquera.



Travessar un camí amb escopeta

La Federació Catalana de Caça (FCC) veu amb bons ulls els nous criteris d'interpretació que ha incorporat la Generalitat per a tipificar i determinar aquells supòsits que porten aparellada una sanció, que segons la nova llei aprovada, l'import varia dels 60 euros per a les infraccions lleus fins als 120.000 euros a les més greus.

Entre les novetats, el president de la FCC, Sergio Sánchez, va destacar el canvi en una de les sancions recurrents que consideraven «injustes», quan el fet de portar l'arma en creuar un camí o carretera, sense voluntat d'utilitzar l'escopeta, es penalitzava amb sanció i amb una inhabilitació (retirada de la llicència durant dos anys). Ara, aquesta acció no estarà penalitzada. «Tindrem molta més seguretat jurídica de la que teníem, no amb la llei 5/2020 –que va desencadenar la reivindicació del col·lectiu– si no fins i tot més que abans de la publicació d'aquesta llei», va explicar Sánchez, en un vídeo, un avenç que va qualificar de «salt de gegant». Una altra novetat és que els caçadors ja no són responsables de les malalties que pugui tenir la presa quan entreguen l'animal sencer.



Millores per a la cria de gossos

Una altra de les grans novetats és, –a parer del president de la Federació–, la negociació amb el Departament de Territori i Sostenibilitat sobre les condicions pels gossers. «Som plenament conscients que sense gossers no hi ha caça a Catalunya», va valorar Sánchez.

Segons les interpretacions emanades de la Generalitat, a partir d'ara aquells que criïn fins a 20 gossos per a la caça (de menys de 7 mesos) no serà necessari que es registrin com a nucli zoològic. També cal tenir en compte que la vacunació no és obligatòria a Catalunya, tot i que la Federació recomana la vacuna contra la ràbia. Per tant, desapareix la possible sanció pels gossers relacionada amb les vacunacions.

A més, s'han aclarit els supòsits de maltractament animal, per tal que els danys que pugui patir el gos a causa de la caça no puguin ser interpretats com un maltractament. Els Agents Rurals rebran formació específica perquè tinguin les eines per identificar-ho.

Pel que fa als gossos potencialment perillosos, hauran d'anar controlats i portar morrió a les zones públiques. Ara bé, una àrea de batuda correctament senyalitzada deixarà de ser considerada pública momentàniament, mentre duri la batuda. Una altra de les novetats és que els gossos hauran de portar GPS per si després de la batuda, els gossos voltessin descontrolats.



Simplificar la senyalització

La taula de treball està desenvolupant un sistema que faciliti la senyalització de plaques identificatives de vedat de caça. Els caçadors volen ampliar la distància entre plaques i, per a substituir-les, que s'incloguin eines tecnològiques com els GPS.