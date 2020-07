Detecten un cas positiu del virus en un casal d'estiu a Cassà de la Selva

L'alcalde de Cassà de la Selva, Robert Mundet, va confirmar dimecres que un nen del casal del Club Tennis Cassà ha donat positiu per covid-19. El cas es va comunicar el mateix dia des de la direcció de l'Àrea Bàsica de Salut de Cassà de la Selva i, a partir d'aquí, la situació es va donar a conèixer a l'Agència de Salut Pública - àrea d'epidemiologia que gestiona la pandèmia per poder prendre les accions necessàries.

Una de les mesures és l'aïllament de tots els membres del seu grup –nou infants i dos monitors– de manera preventiva. Aquest aïllament serà de catorze dies al seu domicili habitual. Aquesta situació també s'ha comunicat als alcaldes veïns ja que hi ha usuaris que són de Llambilles i Quart, municipi d'on també procedeix l'afectat, precisament.

D'altra banda, Salut i l'alcalde van confirmar que el nen feia tres dies que tenia febre alta i diarrea i diumenge li van fer la prova PCR al Centre d'Atenció Primària de Cassa de la Selva. Dimecres el resultat va confirmar que era positiu de covid-19 i la seva família i ell es van aïllar des del primer moment. Com a conseqüència, només es va decidir aïllar els membres que formaven part del mateix grup que l'afectat. De moment, «no s'ha fet la prova PCR a ningú més perquè no hi ha cap nen ni monitor amb símptomes, de manera que no podem parlar de brot sinó de cas aïllat», van confirmar fonts de Salut. Tampoc ha sigut necessari aïllar les famílies dels contactes.

Continuïtat del casal

«Tot i la situació, no se'ns ha demanat ni obligat a tancar el casal, ja que s'han complert les recomanacions necessàries per al seu bon desenvolupament i tampoc hi ha hagut cap relació entre l'afectat i els altres grups organitzats. Per tant, es demana tranquil·litat a la resta d'usuaris i que es puguin desenvolupar les activitats programades amb total normalitat», va confirmar Mundet, qui va assegurar que no havia rebut cap queixa per part de les famílies sobre la continuïtat del casal.

Sara Blanquera, presidenta del casal Club Tennis de Cassà també va enviar un missatge de tranquil·litat. «Entenc que aquest tipus de situacions poden generar alarmisme però des de l'entitat hem seguit detingudament el protocol de Salut des que es va permetre l'obertura dels casals. Tant podria haver passat aquí com a qualsevol altre casal de Catalunya. Esperem que la resta d'usuaris segueixin bé i, tenint en compte que el virus no ha afectat la part respiratòria, hi ha menys possibilitat de contagi», va afirmar.